De coronacrisis heeft niet alleen heel veel invloed op ons dagelijks leven, maar ook op ons seksleven. Voor singles is afspreken haast onmogelijk, voor mensen in een relatie ligt sleur op de loer. Maar ook de mentale gevolgen hebben hier een grote invloed op. Gelukkig is er wel wat aan te doen.

De lockdown heeft bij veel mensen invloed gehad op de mentale gezondheid. We komen weinig buiten, zijn vaak alleen en hebben hierdoor ook weinig energie. En als je weinig energie hebt, zul je ook merken dat seks eigenlijk niet meer op de planning staat. Wil je dat graag weer veranderen? Lees dan de onderstaande tips.

1. Beweeg veel

Doordat we nu veel thuis zitten zullen sommige best merken dat beweging er ook steeds vaker bij in schiet. Maar ga eens lekker naar buiten . Of ga sporten, krachttraining of cardio bijvoorbeeld. Sporten maakt bepaalde stofjes in je hersenen aan waardoor je in een goede mood komt. En dat gaat zeker weten invloed hebben op jouw libido.

2. No stress!

Het is juist nu zo belangrijk om ook aan jezelf te denken. Probeer zoveel mogelijk stress te vermijden. Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, maar probeer er tijd voor te maken. Wat geeft je energie en maakt je rustig? Veel mensen voelen zich in de lockdown sneller gestresst dan normaal. Zin in seks zal dus waarschijnlijk niet eens in je op komen. Door te ontdekken wat jou stress verlaagt, kan juist je libido omhoog gaan.

3. Zet het op de planning

Het klinkt niet echt opwindend, want geplande seks is niet echt romantisch. En we zeggen ook echt niet dat je het klokslag zaterdagavond om 18:00 uur moet doen. Maar spreek eens met je (seks)partner of af dat jullie twee keer per week onder de lakens duiken. Gewoon even essentiële tijd met elkaar doorbrengen, al is het alleen maar een uurtje knuffelen en strelen.

4. Communication is key

We hebben het al zo vaak gezegd. Maar het blijft de belangrijkste tip. Praat met je partner. Vraag hoe hij of zij zich voelt over jullie seksleven. Misschien komen jullie samen wel op ideeën om jullie seksleven weer spannend te maken. Het kan een frisse wind door je lakens laten gaan, met meer plezier in bed als zeer welkom gevolg.

Bron: Beautify | Beeld: GettyImages