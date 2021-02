Klinkt een beetje experimenten je leuk in de oren, maar wil je niet meteen in de touwen hangen en een zweep tegen je billen? Er zijn genoeg spannende mogelijkheden waarbij je je seksleven een boost geeft.

Zie het als een middenweg tussen vanille seks en de speelkamer van mister Grey. Met deze twee tips gooi je een medium pittig sausje op jouw vanille seks.

Erotische massage

Om de spanning tussen jou en je (seks)partner langzaam op te bouwen kunnen jullie ‘je avondje’ beginnen met een uitgebreide, erotische massage. Neem de tijd en zorg ervoor dat jullie beide geen andere verplichtingen hebben. Haal massageolie in huis, steek kaarsjes aan en speel rustige, sensuele muziek af. Wie mag beginnen met het ontvangen, mogen jullie zelf uitvechten 😉

Voor degene die masseert: neem alle delen van het lichaam mee en ga vooral niet meteen naar de erogene zones. Begin bij de rug, de armen, handpalmen, schouders en de voeten. Neem de tijd. Hoe sensueler en rustiger je begint, hoe intiemer het voelt. Doordat jullie ontblote lijven, intiem en gevoelig bij elkaar zijn, zal de seksuele energie vloeiend aanwezig zijn. Teas de ander. Hoe langer het duurt voordat je bij de intieme zone komt, hoe gekker de ander wordt. En weet: dit is pas het begin van jullie spannende avond. Praktische tip: vergeet geen handdoekje op bed te leggen voor eventuele olie en/of sperma vlekken.

Sensuele ontdekkingstocht

Speeltjes en andere attributen om je seksleven (met een (seks)partner) op te spicen zijn mooi meegenomen. Al hoeft je heus niet altijd alles uit de kast te trekken om aan je trekken te komen. Soms willen we snel tot een hoogtepunt komen, ja dan is een vibrator een ideaal hulpmiddel – maar neem ook de tijd om met je eigen lichaam te spelen. Want juist als je de tijd neemt wordt de belevenis veel intiemer en bevind je je nog dieper in een moment van extase. Ook als je samen met iemand bent is het soms fijn om uitgebreid met jezelf te spelen – en ja, hoe opwindend is het als je dit samen met je (seks)partner doet. Ontdek je eigen, gevoelige plekjes en laat je handen en vingers je de weg wijzen. Concentreer je op je eigen ontdekkingstocht over je naakte lichaam, terwijl je partner precies hetzelfde doet. Worth a try!

Beeld: Getty