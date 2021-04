Zo ziet jouw seksleven er na de pandemie uit

Uit onderzoek door Cosmopolitan en Esquire, is gebleken dat er een tweede seksuele revolutie op ons staat te wachten, veroorzaakt door de pandemie. En wat blijkt? One night stands worden minder populair, sterker nog: we gaan op zoek naar betere en gedurfdere seks. Niet naar kortweg meer seks.

Dag casual seks

Casual seks is verleden tijd. We willen beter en spannender. Zo bleek uit de enquête dat de helft van de 2.000 respondenten niet meer geïnteresseerd zijn in een one night stand. 64% gaf daarnaast aan dat ze minder geïnteresseerd zijn in het hebben van meer dan één seksuele partner op hetzelfde moment. Een oprechte connectie heeft dus de prioriteit en een snelle hit is daarbij verleden tijd.

Langer zonder seks

Wat we tijdens deze pandemie geleerd hebben? We kunnen best een tijdje overleven zonder seks, wat ervoor zorgt dat we de situatie rustiger benaderen. Zo doet 33% van de respondenten er langer over om iemand persoonlijk te ontmoeten en wacht 37% zelfs langer voordat ze het bed induiken met hun date.

Lees ook:

Zó geef jij je seksleven een boost in tijden van corona

Spanning

We worden dus voorzichtiger, maar dat betekent zeker niet dat ons seksleven saai wordt. Sterker nog: we kunnen het tegenovergestelde verwachten, want we stellen ons ook meer verkennend op in de slaapkamer. Zo staat 46% open voor het experimenteren tijdens de seks. Van seksspeeltjes tot erotica, niets is te gek.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Esquire, Cosmopolitan | Beeld: Getty