Je liefdesleven in bloei: deze seksposities zijn perfect voor de lente

Hoewel de astronomische lente nog van start moet gaan, hebben we door de temperaturen van afgelopen tijd al behoorlijk de smaak te pakken. De vogeltjes fluiten weer, het is langer licht en die frisse wind wil je misschien ook wel door je slaapkamer laten waaien. Met deze seksposities staat je liefdesleven weer volop in bloei.

En ja, doordat het buiten weer wat aangenamer is, kun je ook eens verplaatsen naar je tuin of balkon. Mocht je genoeg privacy hebben dan, zo stelt seksuologe Marla Renee Stewart. ‘Met de zon die op je huid schijnt, een mooie lentebries en je partner tegen je aan, is het een van de beste manieren om dat lentegevoel te ervaren.’ Maar, waarschuwt ze: doe het wel veilig en zorg dat je niet gearresteerd wordt. Ook belangrijk.

Seksposities lente

De zwembaden zijn nu natuurlijk nog gesloten en het lijkt ons niet geheel coronaproof, maar Stewart is groot voorstander van onderwaterseks. ‘Als je een zwembad hebt, dan is dit je kans! En als je geen zwembad hebt, maar er wel een Airbnb bij kunt huren, is dit het moment om er je voordeel mee te doen!’, verklaart de seksuologe. ‘Seks in het zwembad is niet alleen verfrissend, maar ook het rondhangen voor en na je seksuele ervaring in het zwembad kan een geweldige manier zijn om te ontspannen.’

Diepe penetratie

Ben je fan van diepe penetratie? Dan is het volgende standje zeker wat voor jou. Tijdens de ‘heggenschaar’ – hoe toepasselijk – word je namelijk op verschillende manieren gestimuleerd door je partner. Het werkt zo: ga op je rug liggen met je heupen op de rand van het bed. Steek je benen recht de lucht in en laat je partner staand bij je naar binnen treden. Een kussentje onder je heupen kan helpen om op dezelfde hoogte te komen. Je lief houdt je bij je enkels vast en sluit en opent vervolgens je benen als een, juist, heggenschaar. Met een hand of speeltje kun je vervolgens nog je clitoris stimuleren.

Meer controle

Tijdens de ‘easy up’ heb jij álle controle. Je vriend(in) zit in kleermakerszit en steunt op zijn of haar handen. Jij gaat vervolgens op je knieën bovenop zitten en hebt door de schouders vast te pakken een stuk meer grip. Hierdoor wordt on top zitten heel wat makkelijker, maar daardoor natuurlijk niet minder lekker.

Positie voor gevorderden

De ‘sexed-up bridge’ is wel van een íets ander niveau. Je vormt hier een brug door je heupen omhoog te duwen. Je partner gaat vervolgens tussen je benen liggen en kan je clitoris stimuleren. Of je laat je lief voor je knielen en je penetreren, maar let hier wel op dat je jezelf geen pijn doet.

Genoeg seksposities dus om te proberen deze lente!

Bron: Cosmopolitan US | Beeld: Pexels