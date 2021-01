Look into my eyes: deze seksposities zorgen voor de meeste intimiteit

We hebben het al gehad over dé seksposities voor 2021, maar trends zijn ook maar trends. Heb jij juist meer behoefte aan intimiteit tussen de lakens? Dan lees vooral even verder. Deze standjes zijn er namelijk helemaal op gericht om nóg dichter tot je (bed)partner te komen.

Seksposities intimiteit

Relatiecoach Prandhara Prem vertelt aan MindBodyGreen dat het allereerst belangrijk is om seks niet als een soort wetenschap te zien. Behandel het meer als een soort kunstvorm. ‘Sta open om seks op verschillende manieren te ervaren, wetende dat het er altijd anders uit zal zien of misschien niet is wat je je had voorgesteld.’

Meer aanraking

Probeer elkaar daarnaast ook buíten de slaapkamer meer aan te raken. Zeker omdat we in deze tijden een groter gebrek hebben aan fysiek contact dan ooit. ‘Raak niet alleen aan als je seks wilt hebben: doe het gedurende de dag. Raak elkaar aan terwijl je praat of zit en een film kijkt.’ Van een lichte touch tot knuffelen: het maakt niet zoveel uit eigenlijk. Op deze manier kun je beter de lichaamstaal lezen van je lief. Door welke aanrakingen smelten ze en wat vinden ze juist niet fijn?

Samen masturberen

Ook samen masturberen kan helpen om de band met je partner te versterken. ‘Er is een behoorlijk hoge mate van kwetsbaarheid voor nodig om jezelf op die manier met een ander te delen. Het geeft beide partners ook de kans om van elkaar te leren hoe, wanneer, en waar ze het liefst aangeraakt worden’, aldus gediplomeerd therapeut Anna Dow. Eigenlijk alleen maar aan te raden dus, want zo weet je uiteindelijk exact van de ander wat hij of zij lekker vindt. En natuurlijk: blijf communiceren over wat je wel en niet wil onder de lakens. Sekstherapeut Janet Brito voegt nog toe: ‘Door open en duidelijk te zijn over wat je voorkeuren zijn, is de kans groter dat je partner weet hoe hij of zij met je om moet gaan.’

Intieme standjes

Maar wat zijn nu de meest intieme standjes? Allereerst kun je de The Eye-Gazing Straddle proberen: hierbij staar je in de ogen van je lief, terwijl je bovenop hem of haar gaat zitten en je benen om diegene heen vouwt. Gebruik eerst wat glijmiddel en wrijf je geslachtsdeel voorzichtig tegen die van je partner, terwijl je af en toe pauze neemt en hierin wat langer oogcontact houdt. Ga zo langzaam door en je kan ook overgaan tot penetratie, maar probeer in ieder geval elkaar aan te blijven kijken. Moeilijk? Zeker. Dus blijf in de gaten houden wat nog prettig is voor jullie beiden.

Kussen onder je bekken

Een kussen onder je bekken vergroot niet alleen de intimiteit, maar ook de intensiteit. Hierbij is belangrijk: ben niet te gehaast. Kijk eerst hoe je lichaam reageert op bijvoorbeeld alleen al het langs elkaar wrijven van jullie geslachtsdelen. Voelt dat goed, dan kun je overgaan tot penetratie of het seksspeeltje inbrengen. ‘Pauzeer af en toe om textuur, temperatuur en druk op te merken en deel wat je opmerkt met elkaar’, aldus Brito. Doordat je echt de tijd neemt voor elkaar en af en toe ook juist vertraagt, zal de waardering voor de ander alleen maar toenemen.

De Yab Yum

De Yab Yum is eigenlijk gewoon de lotus, die we ook al eerder besproken hebben. Je begint met de Eye Gazing Straddle, maar gaat dan langzaam over in een soort cirkelvormige ademhaling. Dat klinkt zweverig, maar eigenlijk adem jij in terwijl je partner uitademt en andersom. Prem legt uit: ‘Hierdoor ontstaat er een circulaire stroom en kun je energie uitwisselen. Het stelt je in staat om de hartchakra’s te verbinden.’ Daarnaast kun je nog in- en uitademen in hetzelfde ritme. ‘Hierdoor gaat je hart in hetzelfde tempo kloppen, waardoor je meer empathie hebt voor elkaar en weet je wat de ander voelt.’

Maar wat je ook doet: openheid richting elkaar is ontzettend belangrijk om meer intimiteit op te bouwen. Ben vooral eerlijk tegen elkaar en laat het ook weten als een bepaalde seksposities niet helemaal in jouw straatje liggen. Alleen dan kun je dichter tot elkaar komen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Mind Body Green | Beeld: Pexels