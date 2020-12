Spice je seksleven up: zo gebruik je seksspeeltjes samen met je partner

1. Zorg dat jullie allebei comfortabel zijn

De eerste stap in het samen gebruiken van seksspeeltjes is er zeker van zijn dat de ander het ook wil. Ga in gesprek met je partner en maak je geen zorgen als jij of de ander twijfelt. Iets nieuws in de slaapkamer implementeren kan ongemakkelijk voelen in het begin. Zorg ervoor dat je partner en jij het niet zien als een belediging. Seksspeeltjes zijn een toevoeging, niet een vervanging.

2. Ga samen shoppen

Vooral als jullie voor het eerst een seksspeeltje gaan gebruiken, is het leuk samen te shoppen. Dit kan in een seksshop, of als die niet open is online. Ga op onderzoek uit en laat je leiden door je nieuwsgierigheid. Lees zoveel mogelijk recensies en bespreek met elkaar wat je wel en niet leuk lijkt. Dit uitzoeken is stiekem deel van het voorspel en kan bij jullie allebei leiden tot meer zin in het experiment.

3. Gebruik speeltjes over je hele lichaam

Stimuleer elkaar om speeltjes over je hele lichaam te gebruiken. Er is zoveel meer dan alleen je geslachtsdeel. Veel plekjes op je lichaam zijn gevoelig en het is fijn die aan te raken. Dat kan met je handen, maar een vibrator of een veertje kunnen bijvoorbeeld weer voor hele andere sensaties zorgen. Vooral als je een nieuw speeltje gebruikt, is dit een fijne manier om de werking ervan te ontdekken. Wrijf er langzaam mee over je lichaam voordat je het voor het eerst op je geslachtsdeel gebruikt.