Ongeluk zit in een klein hoekje: internationale normen moeten seksspeeltjesongeluk voorkomen

Een ongeluk zit soms in een klein gaatje, euh, hoekje. Want hoewel er geen exacte cijfers zijn, duiden diverse onderzoeken op een toename van ongelukken met erotische attributen. Sterker nog, er moet steeds vaker chirurgie aan te pas komen. Daarom moeten er nu internationale normen komen om de veiligheid te verbeteren.

Het klinkt misschien als een ver-van-je-bed-show – pun intended – maar het onderwerp staat niet voor niks op de agenda van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). In augustus zal er dan ook gestemd worden over een Zweeds voorstel om een projectgroep op te richten. Deze experts zullen zich vervolgens gaan bezighouden om veiligheidseisen op te stellen voor speeltjes die zijn bestemd ‘voor direct contact met de genitaliën, de anus of beide’. Momenteel ontbreken dergelijke standaarden, met alle gevolgen van dien…

Verwondingen

Maar waarom zijn deze normen nu nodig? Nou, om de kans op verwondingen te verkleinen. Het gaat regelmatig fout en mensen belanden zelfs in het ziekenhuis na (fout) gebruik van deze speeltjes. De leden van de werkgroep gaan zich daarom buigen over welke materialen en vormen geschikt zijn (en welke je dus beter maar niet kunt gebruiken) en ook welke informatie de consument zou moeten krijgen. Verder is het de bedoeling om medici een leidraad te geven over het verwijderen van seksspeeltjes die in het lichaam vast komen te zitten. Ook is NEN van plan in gesprek te gaan met fabrikanten van seksspeeltjes en andere bedrijven uit deze sector. En tot die tijd: be safe kids.

Bron: ANP | Beeld: iStock