Houden jij en je partner ervan om te experimenteren onder de lakens? Denk dan goed na in welk standje jullie je willen begeven. Want één van de meest geliefde seksstandjes is een stuk gevaarlijker dan je in eerste instantie denkt…

Wringen jullie jezelf maar al te graag in allerlei bochten tijdens jullie vrijpartij? Think again, want blijkbaar is niet elk standje zo onschuldig als hij oogt.

Onderzoek

Uit het onderzoek dat gepubliceerd werd in het International Journal of Impotence Research, blijkt dat één van de meest geliefde seksstandjes – doggy style – het gevaarlijkst is! Uit de cijfers blijkt dat dit seksstandje voor de meest gebroken penissen zorgt. Hoe dit komt? Doggy style zou veel breuken veroorzaken door de intensiteit van het standje. Mannen kunnen een beetje overenthousiast raken gedurende dit standje. Wanneer de penis er dan per ongeluk ‘uit schiet’ en tegen haar lichaam stoot op de verkeerde manier, kan de penis breken… Auch! Daar wil je niet aandenken, tóch?

Gevaarlijk seksstandje

Het onderzoek heeft negentig mannen met een gebroken penis onderzocht, en achterhaalden de oorzaak van de breuk. En, ja – je raadt het al – zeker 41 procent (!) van de breuken werd veroorzaakt door seks op z’n hondjes. Op de tweede plek komt de missionaris, waar ongeveer 25 procent van de penisbreuken door veroorzaakt wordt. En op de derde plek staat de vrouw boven op met 18 procent.

Oppassen geblazen tijdens het seksen, dus 😉

Bron: Famme | Beeld: iStock