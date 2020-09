Focus: met deze standjes bereik jij makkelijker een orgasme

Het is nou eenmaal een feit dat mannen makkelijker hun hoogtepunt bereiken dan vrouwen. Maar liefst 70% van de vrouwen krijgt soms, zelden of nooit een orgasme van penetratie alleen. Toch is dat waar we ons beter op kunnen focussen, blijkt.

De beste standjes voor een vrouwelijk orgasme draaien namelijk allemaal om de stimulering van de G-spot. Deze bevindt zich zo’n 2,5 tot 5 centimeter diep in de vagina, aan de buikzijde. Het klinkt niet heel moeilijk, maar toch krijgt dit plekje vaak niet de aandacht die zij verdient. Soms duurt het eventjes, maar geloof ons: dat is het allemaal waard.

Girls on top

De amazone is een verzamelnaam voor standjes als cowgirl en de bijbehorende variaties, zoals reverse cowgirl. De vrouw zit in ieder geval bovenop. Hierdoor buigt de kromming van de penis langs je G-spot. Bij dit standje komen een paar grote voordelen kijken. Jullie hebben je handen vrij, dus de clitoris kan ook gestimuleerd worden (dubbel zoveel orgasme-garantie). En aangezien jij bovenop zit, heb jij de controle. Yeeha!

Missionaris

Wie deze klassieker saai noemt, denkt niet creatief genoeg. Je kunt er eindeloos op variëren en zo spannend maken als jij wilt. Voor de lenige mensen onder ons: probeer tijdens missionaris je benen op zijn schouders te leggen. Hierdoor kantelen jullie bekken, gaat zijn penis dieper en raakt hij makkelijker je G-spot. Voor de acrobaten tussen ons: probeer je benen te kruisen, zodat ze een soort X vormen. Dit geeft een nóg intenser gevoel.

Niet zo lenig? Geen probleem. Je kunt alsnog proberen je billen/benen iets omhoog te tillen. Het gaat er uiteindelijk om dat je bekken kantelen, daarvoor hoeven niet per se je voeten achter zijn nek te zitten. Het plaatsen van een kussentje onder je billen doet ook al wonderen.

Hoek van 90°

Wie had gedacht dat die wiskunde lessen ooit nog van pas zouden komen? Dit standje wordt de lelie genoemd. Jij ligt op je rug, met je benen gespreid over de rand van het bed. Je partner staat naast het bed, tussen jouw benen in. Omdat jij ligt en hij staat maken jullie samen een hoek van 90°. Dit zorgt er voor dat de kromming van de penis langs de G-spot wrijft. Dit standje kun je ook nóg interessanter maken door weer je bekken te kantelen. Gooi je billen omhoog of laat je partner je billen een stukje optillen. Doe vooral wat goed voelt.

Doggy

Doggy style is ook hartstikke geschikt voor G-spot stimulatie. Dit komt door de buiging die je maakt in je rug. Hoe holler je je rug maakt, hoe dieper hij je kan penetreren. Ook bij dit standje kun je gerust een kussentje onder je leggen als dat comfortabeler voelt.

Lepeltje lepeltje

Omdat de G-spot aan de voorwand/buikzijde van de vagina zit, is lepeltje lepeltje een perfect standje. Doordat hij achter je ligt drukt zijn penis eigenlijk constant tegen je G-spot aan. En pssst: ook bij dit standje hebben jullie je handen vrij.

Surfen

Dit standje wordt body surfing genoemd. In dit geval ben jij het surfboard. Je ligt plat op je buik met je benen gestrekt en tegen elkaar gedrukt. Hierdoor span je je bekkenbodemspieren aan. Je partner ligt plat op jou en moet zich met stoten omhoog drukken. Je kunt ook met je benen wijd op je buik liggen. Dit zorgt ook weer voor diepere penetratie en meer kans dat de G-spot geraakt wordt.

Alles al geprobeerd of benieuwd naar meer? We hebben nog veel meer artikelen over seksstandjes en het bereiken van een orgasme. Veel plezier!

