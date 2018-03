Sekstelefoniste Kyoko verklapt wat haar klanten van haar willen, en ze geef tips voor telefoonseks

Kyoko werkt 40 uur per week als animator en video-editor. Daarnaast klust ze bij als telefoniste bij de sekslijn. ‘Ik heb ook vaste klanten waarmee ik samen Boer zoekt Vrouw kijk, en bespreek. Het geile gepraat komt dan later. Of tijdens de reclames.’

‘Ik ben vier jaar geleden hiermee begonnen toen ik nog studeerde. Ik had een hoop extra vakken erbij genomen en het lukte daardoor niet meer om mijn bijbaantje in een restaurant te behouden omdat ik te weinig tijd had. Ik wilde dus op zoek naar iets dat ik goed kon combineren met mijn schoolwerk. Een vriend grapte dat ik wel als sekswerker aan de slag kon. En dat heb ik, op een andere manier dan hij toen bedoelde, wel in werking gezet.’

‘De meeste gesprekken beginnen met de vraag: ‘Hoe gaat het met jou?’. Als een klant antwoord met: ‘lekker’, dan weet ik dat ik moet gaan kreunen, want zo’n man wil gewoon klaarkomen. Maar als het antwoord ‘goed’ is, dan willen ze eerst nog iets over zichzelf kwijt.

Ik had, voordat ik met dit werk begon, verwacht dat het vooral een beetje hijgen en kreunen was, maar ik voel me soms bijna een therapeut. Ik heb vaste bellers die alleen even bellen om hallo te zeggen als ze zien dat ik op online ben op de website. Vaak bellen ze dan de volgende dag voor een zaadlozing. Maar soms voelt het dus bijna zoals het bellen met een vriendin. Ik heb ook vaste klanten waarmee ik samen Boer zoekt Vrouw kijk, en bespreek. Het geile gepraat komt dan later. Of tijdens de reclames.’

‘Gedurende mijn studie deed ik dit werk heel veel en betaalde ik er mijn huur van, en die was best hoog. Ik denk dat ik er zo’n achthonderd euro in de maand mee verdiende. Nu doe ik het een stuk minder, ik werk veertig uur in de week, dus dit komt ernaast. Ik zie het nu als hobby en verdien er ongeveer nog honderd euro per maand mee. Ik doe het nog steeds omdat ik het wel lekker vind om even in die fantasiewereld te kunnen stappen. Het leven aan de telefoon gaat mij een stuk gemakkelijker af dan mijn echte leven. Als ik Kyoko ben, dan ben ik echt even iemand anders. Ze lijkt op mij, ze zou mijn nichtje kunnen zijn, maar ik ben het niet. Natuurlijk zitten er dingen van mij in haar verweven. Dat moet ook, soms spreek ik in een maand honderd verschillende mannen, dan moet je verhaal dus wel goed op orde zijn. Dat doe ik door Kyoko’s verhaal zo te maken dat het wel dichtbij is. Zo is Kyoko half Japans en half Zeeuws. Ik heb een jaar in Tokio gewoond, dus ik weet genoeg over Japan te vertellen.’

Tips van Kyoko

Wil jij ook telefoonseks uitproberen met je vriend, of wil je net iets verder gaan dan jullie normaal doen? Dit zeg Kyoko erover: ‘Telefoonseks met je vriend kan een goede manier zijn om uit te vinden wat jullie graag willen, maar normaal niet durven uit te spreken. Als hij het bijvoorbeeld weleens anaal zou willen doen, dan durft ie dat waarschijnlijk eerder aan de telefoon te zeggen. Dan is het namelijk een fantasie en hoef je het niet (direct) uit te voeren.

Ben je een beginner? Zorg dan dat je gewoon wat langzamer praat dan normaal. Je hoeft dus geen gek stemmetje op te zetten, tenzij jullie een rollenspel doen natuurlijk. En wat altijd werkt is praten over pijpen. Vertel wat je allemaal met zijn piemel gaat doen, dat is altijd een hit’.

Kyoko werkt aan de documentaire Hallo met Kyoko die eind 2018 moet gaan verschijnen. Hier kun je geld doneren voor het traject.

Beeld Kyoko