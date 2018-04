Verpest porno ons seksleven? ‘Porno is als een snoepwinkel: je kunt alles krijgen’

Zeventig procent van de mannen en dertig procent van de vrouwen kijkt geregeld porno. Verpesten deze beelden ons seksleven of kunnen we er juist van leren? VIVA’s Milou zoekt uit hoe porned up we zijn.

Tekst: Milou Voskuilen | Beeld: IStock

Mijn vriend David kijkt sinds drie jaar geen porno meer. Niets. Cold turkey gestopt. Hij merkte dat de beelden te veel impact hadden op zijn seksuele beleving en fantasieën. Toen ik hem ontmoette, was hij al gestopt met kijken. Seks met David voelt anders dan seks met mijn eerdere partners. Dat zal vooral met onze verliefdheid te maken hebben, maar ik denk dat zijn keuze om geen porno te kijken ook invloed heeft. Vooral als ik het vergelijk met andere ervaringen. Zo was er Bas, een Tinder-date die mij amper aanraakte. We hadden een paar dagen gechat, gingen wat drinken en belandden in zijn bed. Eenmaal daar miste er iets. Bas zat rechtop in bed, terwijl ik lag. Alleen zijn vingers waren in me. Verder was er geen contact. Hij streelde me niet, negeerde mijn clitoris en bleef zich focussen op de penetratriebeweging die hij maakte met zijn hand. Het ritme dat hij gebruikte voelde verkeerd; te snel, te hard, als op de automatische piloot. Ook tijdens de seks was er verrassend weinig lichaamscontact. Hij zette me in ingewikkelde, onhandige standjes, duwde m’n ledematen in vreemde posities en stootte hard. Op de fiets terug naar huis wist ik wat ik had gemist: verbondenheid. Bas leek niet verbonden met zichzelf en al helemaal niet met mij. De seks was als een choreografie. Een race naar een orgasme.

Onenightstands kunnen tricky zijn, een tikkeltje ongemakkelijk ook, maar het was het gebrek aan verbondenheid dat mij stoorde. Ik blijk niet de enige. Veel vriendinnen hebben vergelijkbare verhalen: weinig lichaamscontact, veel standjes en er wordt veel gepijpt en weinig gebeft. Vaak gaat er een leuke date aan vooraf, maar eenmaal in bed is er weinig van de chemie terug te vinden. Mijn vriendin Eliza (27) klaagde onlangs over een ervaring die ze had. Ze was op date met een charmante man. Hij was bescheiden, open en hij kon lekker zoenen. Toch was de seks ongemakkelijk en mechanisch. ‘Het dieptepunt was dat hij zonder waarschuwing in één snelle beweging zijn penis in mijn mond duwde en begon te stoten. Echt een porno-move.’

Schurend en ketsend

Wat voor een effect hebben dit soort beelden op ons seksleven? Als een professionele danseres als Sabrina het al zwaar vindt om standjes uit porno vol te houden, hoe is dat dan voor de rest van ons? Voelen mannen druk om te presteren? Krijgen zij de neiging hun sperma over hun partner heen te spuiten? Kortom; beïnvloedt geregeld porno kijken je seksleven? ‘Daar kan ik volmondig ja op zeggen,’ zegt seksuoloog Eveline Stallaart. ‘Het kan positief zijn, maar het heeft ook zeker een negatief effect.’ Het meest extreme negatieve effect is een pornoverslaving. Een opkomend probleem, volgens haar. Mannen hebben hier vaker last van dan vrouwen. ‘Je hersenen wennen aan beelden en prikkels en worden er minder gevoelig voor. Het effect is dat je minder opgewonden raakt en als man zelfs erectieproblemen kunt krijgen. Ook kun je het moeilijker gaan vinden om opgewonden te raken van seks met een partner. Porno is als een snoepwinkel: je kunt alles krijgen. Je partner is de dropwinkel; enkel drop gaat vervelen.’ Je spreekt van een pornoverslaving als het je dagelijks leven beïnvloedt, het niet lukt om te stoppen of het dwangmatig wordt.