Déze twee woorden kun je volgens een seksuologe beter vermijden in bed

Hoewel communicatie key is – jawel, ook in bed – is het lang niet voor iedereen gemakkelijk om hierover te praten. Volgens seksuologe Dr. Rosara Torrisi van het Long Island Institute of Sex Therapy, kunnen we allemaal nog best wat leren op dit gebied. Ze heeft een duidelijke tip over welke woorden je beter niet kunt gebruiken in bed én wat je het beste wel kunt zeggen.

Vermijd deze woorden

Volgens de seksuologe kunnen we de woorden ‘altijd’ en ‘nooit’ maar beter vermijden. Dit zijn namelijk woorden die ervoor zorgen dat er geen diepgaande en gedetailleerde gesprekken plaats kunnen vinden. Ze noemt deze woorden dan ook ‘barrièrewoorden’. Volgens haar weerspiegelen ze de werkelijkheid niet goed, omdat het meestal niet waar is dat iemand ‘nooit’ iets doet, of juist ‘altijd’.

De kans is groot dat wanneer je deze woorden gebruikt, het uitloopt op een ruzie. En de kans op een sexy avond tussen de lakens is wat dat betreft dan wel verkeken.

Wat dan wel?

Gelukkig komt Dr. Torrisi ook meteen met een oplossing. Want welke woorden kun je dan beter gebruiken tijdens een gesprek over je behoeften in bed? Een woord dat hier beter in past, is ‘misschien’ legt de seksuologe uit. ‘Zelfs als het klinkt alsof iemand niet weet wat ze wil, of bang is om beslissingen te nemen, is het een geweldig hulpmiddel’, aldus Dr. Torrisi. Het opent namelijk nieuwe ideeën in plaats van dat ze rechtstreeks geblokkeerd worden.

Als jouw bedpartner vraagt om eens iets nieuws uit te proberen en jij er nog niet helemaal zeker van bent of je dit wel of niet wilt, is het dus helemaal niet verkeerd om te antwoorden met een ‘misschien’. Je slaat hiermee niet direct de deur dicht én je kunt er nog even rustig over nadenken.

Een ander woord om te gebruiken, is compersie. Een woord dat we in het Nederlands niet kennen of gebruiken. Het betekent eigenlijk ‘vreugde’ en is het tegenovergestelde van jaloezie. Dat wil zeggen dat je de ander dus iets gunt. Deze term wordt vooral gebruikt bij polyamoreuze koppels, maar komt ook in monogame relaties voor. Het kan ook al betekenen dat je het gunt dat jouw lief iets met zijn of haar vrienden doet, of bijvoorbeeld een hobby uitoefent, zonder dat jij daar ook aan meedoet. Zo simpel kan het zijn!

Bron: Freundin | Beeld: Getty Images