Seksuologen over meerdere partners: ‘Polygamie gaat niet alleen over groepsseks’

Temptation Island is weer een grote hit dit jaar. Dit keer met meer diepgang en gericht op het vinden van liefde. Met z’n allen kijken we toe hoe de vier stellen dit seizoen in Italië hun relatie op de proef stellen. Ook de verleiders zijn op zoek naar iets serieus. Spannond én lekker vermaak. In vorige seizoenen zagen we al hoe andere koppels de verleidingen niet konden weerstaan. En ook in het echte leven is het wel eens raak.

Maar waarom gaan zoveel mensen vreemd? Heeft het monogamie te maken? Tja, wij weten het ook niet.

Daarom vroegen wij het Anne van de Instagram Seksuologen met Twee.

Monogamie vs. polygamie

‘Monogamie betekent dat je met je partner afspreekt exclusief te zijn met elkaar. Zowel op het gebied van liefde als op het gebied van seks. Vroeger waren er veel stellen die vanaf hun achttiende hun hele leven samenbleven. Nu is er meer seriële monogamie, vooral bij jonge mensen. Ze gaan van monogame relatie naar monogame relatie en spreken dan steeds af monogaam te zijn. Maar ze blijven dus niet meer hun hele leven samen met één en dezelfde partner. In de westerse wereld zijn veel mensen monogaam en ik denk dat dat voornamelijk is aangeleerd. De Nederlandse wet is er ook op gebaseerd, bijvoorbeeld een huis kopen met meer dan twee personen is heel lastig. En met z’n allen houden we ook vast aan de romantiek en liefde tussen twee personen. Mensen denken vaak dat de liefde wegvalt zodra je met meerdere partners in een relatie zit, zoals bij polygamie. Maar dat is niet zo. En polygamie gaat ook echt niet alleen maar over erotische feesten en groepsseks. In Nederland zijn 100.000 mensen polygaam.’

Vreemdgaan

‘Vreemdgaan is niet altijd puur uit lust. Er kunnen zoveel redenen zijn: uit eigen onzekerheid of omdat je relatie niet lekker loopt. En ook dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ik denk dat we niet allemaal monogaam zijn en dat speelt ook mee. Na een jaar zijn de verliefdheidshormonen weg en als er dan toevallig iemand is die jij interessant vindt en die jou een goed gevoel geeft, dan is het gewoon makkelijk om vreemd te gaan. Van de volwassenen gaan er ongeveer 33 tot 50% van de mensen vreemd. Die cijfers zijn zo hoog omdat iedereen er iets anders onder verstaat. De ene vindt een berichtje al vreemdgaan en de ander vindt dat pas bij seks. Communicatie is zo belangrijk bij het voorkomen of bespreken van vreemdgaan. Ik denk dat er zoveel mensen ontrouw zijn omdat er te weinig gecommuniceerd wordt.’

Temptation!

‘De stellen van Temptation Island zeggen vaak van te voren dat zij niks hebben afgesproken, dat ze wel van elkaar weten wat fout is en wat niet. Dat vind ik grappig, want dat moet je juist met elkaar bespreken. Hoe ver mag je gaan en wat vindt de ander nog oké? Ook al is dit nieuwe seizoen gericht op inhoud en liefde in plaats van lust, de deelnemers zijn allemaal seksuele wezens. Jonge mensen met gierende hormonen. Temptation is gewoon de perfecte cocktail voor vreemdgaan: knappe verleiders, mooie omgeving en lekker weer. Daarbij krijgen deelnemers beelden te zien van hun partner met mooie mensen om zich heen en ze kunnen niet met elkaar praten. En dat terwijl communicatie zo belangrijk is! De ontbrekende stukken – die deelnemers niet te zien krijgen – vullen ze zelf in. En dat kan heel ver gaan. Je ziet dan ook vaak die wraaklust en dan doen ze elkaar pijn. Het is de meest idiote test voor je relatie, want het is geen weerspiegeling van het echte leven.’

Tekst: Naomi Zonnebelt | Beeld: iStock