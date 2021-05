Damn Horny is uit: ‘Een bundel van hete, inclusieve seksverhalen’

De gemiddelde seksverhalen zijn weinig inclusief. Zeg eens eerlijk: hoe vaak lees je verhalen over queer sex die níet gericht zijn op het seksualiseren ervan, verhalen van dikke mensen die niet gaan over een fetisj en seksverhalen van mensen met een beperking? Bijna nooit. En dat moet anders, vinden Marie Lotte Hagen (33) en Nydia van Voorthuizen (32), bekend van o.a. het platform en gelijknamige boek Damn Honey. Daarom bundelden ze inclusieve seksverhalen in hun nieuwste pareltje: ‘Damn Horny.’

De cover spreekt in ieder geval al boekdelen: een illustratie van de billen van Marie Lotte, met daarop de tekst: ‘Damn Horny’, hete verhalen zoals je ze nooit eerder las. ‘Je moet het boek zien als een ode aan wat seksualiteit voor niet cis-mannen allemaal is en kan zijn’, vertelt Marie Lotte. Nydia vult aan: ‘We stimuleren je om schaamteloos van seks te genieten en dat is ook wat dit boek laat zien. Het bevat verhalen van verschillende auteurs en daardoor krijg je de veelzijdigheid te zien die in de mainstream seksverhalen nogal eens ontbreekt.’

Hoe kwamen jullie erbij dit boek te schrijven?

Marie Lotte: ‘Het idee ontstond vorig jaar. We doken in de wereld van seksverhalen en dat was helemaal niet naar onze zin. Te heteronormatief, te veel gericht op het schoonheidsideaal en geschreven vanuit de man. Een zin als ‘ze was mooi, maar wist niet hoe mooi ze was’, dat is toch niet meer van nu? Maar ook bijvoorbeeld dat lesbische vrouwen zo geseksualiseerd worden en dat trans mensen, dikke mensen of mensen met een beperking alleen terugkomen in verhalen over een fetisj. Toen dachten we: we gaan zelf een bundel samenstellen.’

Wat kunnen we verwachten van de inhoud?

Marie Lotte: ‘Er zijn twee dingen. Enerzijds hebben we auteurs gevraagd voor ons te schrijven. Dat zijn allemaal coole feministen die deels fictie en deels non-fictie verhalen hebben geschreven. Zo hebben bijvoorbeeld Kaat Bollen, Stella Bergsma en Tajana Almuli een verhaal geschreven. Uiteraard hebben we zelf ook een verhaal geschreven.’

Nydia: ‘Maar we hebben ook aan onze podcastluisteraars en Instagramvolgers gevraagd: waar krijgen jullie de hots van? Toen kregen we zóveel verhalen ingestuurd, waarvan sommige ook waargebeurd zijn. Die laatste categorie staat er helemaal anoniem in, de auteurs met naam en toenaam.’

Het zijn niet alleen verhalen waar je kleddertjenat van wordt

Gaan jullie ouders het boek ook lezen?

Marie Lotte: ‘Ik moet mijn ouders er nog over vertellen. Ze weten zelfs niet dat ik met mijn kont op de cover sta. Maar dat ben ik wel van plan, ja.’

Nydia: ‘In het boek staat een verhaal van mij in m’n blote tieten, dat weten ze niet. Maar ze zijn wel wat gewend inmiddels, het zal geen verrassing zijn.’

Tof, die tekeningen.

Nydia: ‘Heel tof! Gemaakt door illustrator Linda Rusconi. In het boek zelf staan ook illustraties van verschillende auteurs. Dat geeft echt een extra dimensie aan het boek.’

Van welk verhaal kregen jullie zelf de hots?

Nydia: ‘Het verhaal van Tatjana Almuli vond ik heel sexy en geil.’

Marie Lotte: ‘Maar ook de verhalen van Lotte van Eijk en Deen Groothuizen. Zij zijn een stel en hebben allebei een verhaal geschreven over een sekspartij met elkaar, maar vanuit hun eigen perspectief. Daar werd ik helemaal wild van.’

Nydia: ‘Maar het zijn niet alleen maar verhalen waar je kleddertjenat van wordt, hoor. We hebben de auteurs de vrijheid gegeven om zelf aan de slag te gaan. De een heeft meer een essay-achtig verhaal geschreven dat je aan het denken zet, er staat spoken word in, maar inderdaad ook echt geile seksverhalen.’

Ik sta met m’n blote kont op de cover en Nydia met haar blote tieten in het boek

Zijn er ook wel eens mensen die zeggen ‘Nou, nou, moet dat allemaal?’

Nydia: ‘Dat valt heel erg mee. Ons publiek vinden alles wat doen leuk. Ze zeggen wel eens: ‘Nou, dat zou ik zelf niet doen’, maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Heel af en toe krijgen we wel eens een berichtje als: ‘Dat zou ik nou zelf nooit doen, die tepelkwastjes.’ En da’s prima, natuurlijk. Dat is zelfs het hele motto van Damn, Honey: lekker doen waar je zin in hebt. Dus is het niks voor jou? Feel free om geen tepelkwastjes te dragen en je op te stellen hoe jij dat wil. Verder kan ik me er ook niet druk om maken.’

