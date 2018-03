Seksverslaving: steeds meer vrouwen hebben hier last van 

Het woord seksverslaafd kleeft een beetje aan mannen. Maar er zijn ook vrouwen die hiermee worstelen. Dit is waarschijnlijk altijd al zo geweest, maar doordat de taboe er langzaam vanaf gaat durven steeds meer vrouwen hulp te zoeken. En dat is maar goed ook, want zo’n verslaving kan je leven behoorlijk verzieken.

Het klinkt misschien niet zo erg: altijd zin hebben in seks. Maar bij een verslaving gaat het verder dan dat. Seksuoloog Eveline Stallaart vertelt in RTL Boulevard dat veel aan seks doen niet direct een verslaving is. Dat wordt het pas als het je dagelijks leven zo beïnvloed dat je normale activiteiten eronder gaan leiden. Mensen met een seksverslaving gaan vaak een tweede leven aan, omdat ze zich schamen (ook voor hun partner) voor hun onstilbare honger naar een orgasme. En die behoefte leidt hen ook naar situaties waarin ze zichzelf normaal nooit zouden plaatsen. Maar groeiende behoefte aan nieuwe prikkels maakt dat ze er niet mee kunnen stoppen.

Steeds beter bespreekbaar

Vijf procent van de Nederlandse bevolking is seksveslaafd, dat zijn over het algemeen mannen, maar een kwart ervan is vrouw. Eveline: ‘Ik merk dit ook echt in mijn praktijk, en ik denk dat het er altijd wel geweest is, maar dat het nu gewoon beter bespreekbaar is geworden’. Een verslaving aan seks ontstaat volgens Eveline vaak in de jeugd waarin er bijvoorbeeld sprake is van een trauma of hechtingsprobleem. Ook het feit dat porno nu overal te vinden is, helpt niet mee. ‘Je kunt op je werk even naar het toilet gaan om daar porno te kijken. En dat maakt het makkelijker om nog meer met seks bezig te zijn dan een aantal jaar geleden’.

Bron RTL Boulevard | Beeld Shutterstock