Deze 9 seksvragen worden het meeste opgezocht op Google

Seks is iets waar je nooit over raakt uitgepraat. Maar het onderwerp kan ook heel veel vragen oproepen. Hoe zit dit? Hoe werkt dat? Gelukkig is er dan Google. De zoekmachine die antwoord heeft op al onze brandende seksvragen.

We hebben de 9 meest gestelde seksvragen aan Google voor je op een rijtje gezet (met antwoorden).

1. Hoelang duurt seks gemiddeld?

De geslachtsgemeenschap zelfs duurt gemiddeld 5,4 minuten. Het voorspel of andere seksuele activiteiten die hieraan vooraf gaan tellen niet mee in deze 5 minuten. Ook hangt de lengte van de seks af van jullie stemming. Of jullie het naar je zin hebben. Onthoud: communication is key! Laat het vooral gewoon lekker gebeuren, de tijd maakt niet uit.

2. Hoe kan ik een vrouw laten klaarkomen tijdens de seks?

Ook hiervoor heeft Google een paar hele goede tips. Probeer eens wat met je tong, werkt heel stimulerend. Natuurlijk kan je deze tips gebruiken, maar je moet er ook altijd goed op letten wat je partner fijn vindt. Iedereen verschilt daarin. Je kan dus wat verschillende trucjes uitproberen. Maar je kan het ook gewoon simpelweg vragen. Diegene heeft waarschijnlijk meer ervaring met haar eigen lichaam dat jij.

3. Waar vind ik de G-spot?

Dit is volgens Google de meest gestelde vraag. Maar ook is dit een hele moeilijke vraag. Er is namelijk nog geen duidelijk antwoord op. In ieder lichaam zit je G-spot namelijk op een andere plek. Dus gewoon een beetje voelen daar en als je merkt dat op een bepaald plekje het extra lekker voelt, dan zit je waarschijnlijk op de goede plek.

4. Wat is een druiper?

De soa gonorroe wordt ook wel een druiper genoemd. Het is een seksuele overdraagbare aandoening die nogal besmettelijk is. Maar gelukkig is deze soa wel goed te behandelen. Heb je hier last van? Raadpleeg dan je huisarts.

5. Vanaf welke leeftijd mag je condooms kopen?

Condooms hebben niet net als tabak en alcohol een minimale leeftijd vanaf wanneer dit gekocht mag worden. Als je met deze vraag rondloopt moet je dan misschien toch even bij jezelf nagaan of je erfwel klaar voor bent om condooms te gaan kopen en gebruiken.

6. Hoe kom ik af van herpes?

Weer zo’n vraag over de (nogal vervelende) gevolgen van seks. Als je last hebt van de seksueel overdraagbare aandoening herpes, dan is er waarschijnlijk niet zulk goed nieuws. Er is namelijk nog geen medicijn dat het virus helemaal volledig weghaalt. Er zijn wel verschillende soorten medicijnen die de klachten kunnen verminderen. Ga daarom altijd meteen naar je huisarts als je last hebt van de symptomen. En doe het gewoon veilig!

7. Hoe steek in mijn penis in een vagina?

Het antwoord is voorspel. Stel elkaar lekker op gemak. Ga lekker aan elkaar zitten en streel elkaar op verschillende plekjes. De erogene zones werken hiervoor heel goed. Als je de vrouw in de mood krijgt zal je merken dat ze daar beneden natter zal worden, haar natuurlijke glijmiddel. Daardoor zal de penis makkelijker de vagina in gaan. Doe vooral waar je je goed bij voelt. En nogmaals als je met deze vraag rondloopt denk dan even na of je er wel klaar voor bent.

8. Wat te doen tegen genitale wratten?

Ook genitale wratten zijn een seksueel overdraagbare aandoening. Deze soa kan gelukkig goed behandeld worden met een zalf. Ook kan de dokter ervoor kiezen om deze te laten wegbranden. Heb je last van genitale wratten? Raadpleeg dan je huisarts.

9. Kan ik mijn penis langer maken?

Veel mensen denken hoe langer de penis, hoe beter de seks. Maar het enige wat nodig is voor goede seks is een goede communicatie. Vertel wat je lekker vindt en wat niet. Het is dus helemaal niet nodig om je penis te laten vergroten. Wil je het toch heel graag? Dan is dit alleen mogelijk met een ingrijpende behandeling. Al die pilletjes en zalfjes uit de advertenties daar gaat je penis niet langer van worden.

Bron: Beautify | Beeld: GettyImages