Ook Kim en Kanye overleefden de ‘seven year itch’ niet, zo doe jij dat wél

Ons favoriete showbizzkoppel Kim en Kanye gaat scheiden. Het is je vast niet ontgaan. Een opvallend detail is dat ze na een relatie van zeven jaar uit elkaar gaan. Zouden ze last hebben gehad van de ‘seven year itch’? Volgens dit fenomeen dooft de passie in een relatie na zeven jaar compleet uit. Zó zorg je dat jouw relatie langer dan zeven jaar standhoudt.

De ‘seven year itch’

Dat Kim en Kanye na zeven jaar in de scheiding liggen is volgens de theorie van de ‘seven year itch’ niks geks. Voor veel koppels is dit moment het breekpunt. Zo gingen bijvoorbeeld ook Brad Pitt en Jennifer Aniston na zeven jaar uit elkaar. Met de term ‘seven year itch’ maakten we voor het eerst kennis in de gelijknamige film uit 1955 met Marilyn Monroe. Daarin werd de theorie uitgelegd: na een relatie van zeven jaar is de passie weg en sta je op een cruciale splitsing. Ga je uit elkaar of blijf je samen?

Vreemdgaan

We hate to break it to you, maar ook vreemdgaan komt rond het zevende relatiejaar het meest voor. En nu niet gelijk je vent wantrouwend aankijken, want uit onderzoek blijkt dat getrouwde vrouwen gemiddeld na 7,6 jaar vreemdgaan. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het wel of niet hebben van kinderen en het wel of niet hebben van financiële problemen niks uitmaakt voor de ‘seven year itch’. Ook zonder kinderen en met bakken met geld kan het je overkomen.

Twee dieptepunten

Volgens studies van de University of Michigan en de Stony Brook University zijn er twee dieptepunten in de eerste tien jaar van een relatie: na vier jaar komt de eerste dip, na zeven jaar de tweede. Een eerste grote dip overleeft een relatie vaak nog wel: je hebt dan nog genoeg strijdlust om ervoor te vechten. Bij de tweede relatiedip is dat anders: doordat het nu nóg een keer misgaat, raken stellen eerder overtuigd dat hun relatie niet werkt en deze dip leidt vaak tot een break-up.

Tips

Volgens de wetenschap zijn er een aantal dingen die zorgen voor de relatiedip na zeven jaar: verveling, een verminderd gevoel van vrijheid en minder intimiteit. Experts op het gebied van de ‘seven year itch’ hebben een aantal handige tips bedacht om stellen tegen het fenomeen te behoeden:

1. Seks

Zoals we al noemden is minder intimiteit in de relatie een van de oorzaken van de ‘seven year itch’. Het is niet gek als jullie niet meer zo vaak van bil gaan als in het eerste relatiejaar. Wel is bewezen dat stellen die regelmatig seks hebben langer bij elkaar blijven en een sterkere band hebben.

2. Geef elkaar vrijheid

Zorg dat je niet teveel aan elkaar vast geplakt zit. Leid allebei je eigen leven. Ga bijvoorbeeld los van elkaar op vakantie of spreek wekelijks zonder je partner met je eigen vriendengroep af. Zo voorkom je dat je relatie je gaan benauwen.

3. Voer diepe gesprekken

Zeker als je kinderen hebt en je relatie een beetje in een sleur zit, kan het zo zijn dat je je partner alleen nog maar spreekt over routineklussen. Zorg dat je ook nog diepe gesprekken met elkaar voert en blijf nog steeds interesse tonen in de ander. Zit je iets dwars? Krop dat dan niet op, maar heb er een goed gesprek over.

4. Geef complimentjes

Zeg iets liefs tegen je partner, zodat hij weet dat je hem waardeert. Stuur ook weer eens een liefje appje. Het is niet de bedoeling dat je hem alleen nog appt over de boodschappen of hoe laat hij de kinderen van school moet halen.

5. Date nights

Plan regelmatig afspraakjes met je lover. Maak tijd om samen op date te gaan en kleed je daarbij mooi (en sexy!) aan. Zo blijf je elkaar herinneren waarom je aan het begin van de relatie op elkaar gevallen bent.

