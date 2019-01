In Seven Year Switch: Blijven of Scheiden geven vier koppels hun relatie een laatste kans op het zonnige Curacao. Tijdens deze relatietest worden de stellen uit elkaar gehaald en gekoppeld aan iemand die de karaktereigenschappen heeft die ze missen in hun relatie. Het doel van de ‘ruiltherapie’ is om erachter te komen wat de stellen in hun eigen relatie anders willen zien. Best tricky, nietwaar?

De relatieproblemen verschillen per stel, maar voor alle stellen is deze relatietest de laatste kans om hun relatie te redden. De vier koppels die meedoen stellen we even kort aan je voor:

Monique (42) en Marcel (41) hebben al 16 jaar een relatie vol passie, maar dit geldt ook voor de ruzies die het stel heeft. Deze ruzies zijn af en toe zo heftig, dat het stel niet weet hoe zij op deze manier verder moeten met hun relatie.

Inge (34) en Jeroen (39) zijn heel verschillend. Hoewel Inge heel volgzaam is, is Jeroen juist enorm dominant. Hun relatie heeft nu het punt bereikt waarop Jeroen een ultimatum heeft gesteld: of de relatie wordt binnen een jaar beter, of ze gaan uit elkaar.

Tamara (39) en Jimmy (37) zijn nu met vallen en opstaan 6 jaar samen. Na 2 jaar raakt Tamara zwanger, maar Jimmy is op dat moment nog niet zeker van hun relatie.

Roval (42) en Melanie (29) zijn pas 4 jaar samen. Na 2 jaar is het stel verloofd en zwanger. Met de komst van de kleine is de communicatie tussen het koppel niet meer aanwezig.

De eerste aflevering van Seven Year Switch was gisteravond te zien en daar werden behoorlijk heftige uitspraken gedaan. Dit is wat Twitter van het programma (en Jeroen) vindt:

We kijken #sevenyearswitch we vinden Jeroen een eikel, we vinden Monique ook een eikel, we vinden het tevens ook zeer vermakelijk. Ik zeg we want mijn man heeft niets in te brengen hier. #zowerktdat — Fleur Caspers (@Fleurtjedeurtje) January 7, 2019

Hoi, ik ben Jeroen en ik ben een huilie. Ik vind de spelregels van de therapie, waar ik zelf voor heb gekozen, stom. #SevenYearSwitch #sevenyearswitchnl pic.twitter.com/ZlsoXB4z3E — Creatiffdutch (@creatiffdutch) January 7, 2019

Maar gelukkig is hij totaal niet dominant. #sevenyearswitch — nutellameisje (@nutellameisje) January 7, 2019

De instelling van jeroen is nog fouter dan zijn schoenen en riem. #sevenyearswitch — Luke Clerx (@LukeLVC) January 7, 2019

Ik begrijp héél goed waarom Inge niet meer intiem wil zijn met Jeroen….🙄…narcist #SevenYearSwitch — Perry van Boxtel (@VanLatoy) January 7, 2019

Seven Year Switch is elke maandagavond om 20:30 te zien op RTL4.

