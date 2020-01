Sex Education’s Emma ‘Maeve’ Mackey klaar met taboe op seks

Het zal je vast niet ontgaan zijn: seizoen 2 van Sex Education staat op Netflix. De serie doorbreekt op een luchtige wijze verschillende taboes over seks. Emma ‘Maeve’ Mackey snapt sowieso niet waarom we met z’n allen zo mysterieus doen over wat er gebeurt onder de lakens.

In een interview met de Britse Glamour vertelt ze dan ook dat ze het enorm leuk vindt dat haar karakter juist níet preuts is en enorm kan genieten van seks. ‘We zijn allemaal op deze aarde gekomen door seks, dus get over it en praat erover’, is dan ook de mening van de actrice.

Sex Education taboe

Ook vindt Emma dat seksuele voorlichting een stuk minder droog mag. De nadruk mag meer worden gelegd op het plezier dat we aan seks beleven. En dat geldt ook voor vrouwen, zo wil ze benadrukken. ‘Maeve’ vindt het dan ook top dat de serie laat zien dat vrouwen of meiden ook gewoon geil kunnen zijn. Daarmee doorbreekt Sex Education het taboe. ‘Er wordt van vrouwen niet verwacht dat ze erover praten want dat zou ‘vies’ zijn, maar ik heb nu juist het gevoel dat iedereen erover praat en dat is cool. Yeah, masturbation for the nation!’