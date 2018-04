Sex met je ex: de absolute do’s and don’ts

Hoewel het wordt afgeraden door elke vriend(in), verlang je er toch naar: sex met je ex. En dat is niet zo gek. Het voelt veilig, vertrouwd en bovendien kent niemand jouw lichaam beter dan hij. Voor je aan je verlangens toegeeft, deelt LotteLust graag de absolute do’s and don’ts voor seks met je ex.

Denk er goed over na

Wees in eerste instantie eerlijk tegenover jezelf. Wil je het bed met hem delen, omdat je de seks gewoon mist? Of wil je hem stiekem weer verleiden tot een relatie? Als dit het geval is kun je beter naar je nachtkastje grijpen om aan je trekken te komen. Als je zeker weet dat je je gevoelens niet zult kwetsen door je ex weer in je bed toe te laten, wees dan niet bang om een seksrelatie met hem aan te gaan. Wat je vriendinnen ook zeggen, volgens wetenschappers werkt friends with benefits op deze manier wel !

Limiet

Maak duidelijk wat je ervan verwacht en wat je grenzen zijn om (nog meer) tranen te besparen. Stel de regel ‘no strings attached, just sex’. Romantische gebaren en het oppikken van old habits leiden tot vlinders… Tja, op deze manier blijven jullie natuurlijk in cirkeltjes lopen. Herken je deze 20 tekenen dat je verliefd aan het worden bent toch? Kap het af! Houd deze benefitrelatie daarom ook niet te lang aan om dit te voorkomen. Buiten gevoelens om moeten jullie elkaar de ruimte geven om jullie hart open te stellen voor anderen.

Sssh

Hoewel je sommige punten beter wel kunt bespreken, zijn er ook dingen die je liever achterwege laat. Haal geen oude koeien uit de sloot en houd nieuwe scharrels in de schuur. Oude hoofdstukken zijn gesloten, de nieuwe bespreek je liever met je vriendinnen! Jij zit er vast ook niet op te wachten om verhalen over zijn andere avontuurtjes aan te horen.

Safety first

Het kan zo zijn dat jullie de condooms voorafgaand achterwege lieten. Maar houd er rekening mee dat er een kans bestaat dat hij sinds jullie break-up met volle teugen geniet van zijn vrijheid. Geen enkele vrouw zit op nare kwaaltjes te wachten. Zorg goed voor jezelf en je lichaam: doe het veilig!

Tot slot: houd de voordelen van single zijn te allen tijde in je achterhoofd!

Beeld: iStock