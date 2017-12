Let’s talk about sex: hoe uit je kritiek op je grote liefde?

Natuurlijk, seks met je grote liefde is het fijnste wat er bestaat. Maar wat als dat niet (meer) zo is? Práát erover, roepen deskundigen dan in koor. Maar hoe dan? Nou, zo bijvoorbeeld.

Kritieke fase

Het slechtste moment om kritiek te leveren is als je net seks hebt gehad. Zelfs het meest opbouwende commentaar komt keihard aan als je naakt en kwetsbaar bent. Begin er liever op een neutraal moment over. Een ‘Schat, we moeten praten’ werkt om direct tot de kern te komen, maar kan die ander ook het gevoel geven dat het acuut over is tussen jullie. ‘Hoe vind jij dat het gaat in bed?’ is ook recht voor z’n raap, maar dan is het onderwerp tenminste wel meteen duidelijk. Hou er wel rekening mee dat je ook kritiek terug kunt verwachten. It takes two to tango.

Maak niet meer kapot dan je lief is

Negatieve opmerkingen kunnen weken, maanden of jaren blijven hangen. Zeker als ze bot worden gebracht. Dat directe taal belangrijk is, betekent niet dat je die ander het gevoel moet geven dat hij er maar bar weinig van bakt tussen de lakens. Probeer, met behoud van ego en libido, elkaar te stimuleren om het (nog) leuker te maken in bed.

Draaikontgevaar

Bij vaagheid is niemand gebaat. Zeker niet als het om seks gaat. Zeg dus niet: ‘Ik wil het weleens wat wilder.’ Maar leg uit waar, hoe en hoe hard – of zacht – je genomen wilt worden. Problemen in de slaapkamer vragen nou eenmaal om klare taal en concrete tips en voorkeuren.

Grensgeval

Een seksgesprek vraagt om een open mind. En nee, dat betekent echt niet dat je elkaars wildste fantasieën klakkeloos werkelijkheid moet laten worden. Maar je hoeft ze ook niet meteen te veroordelen of honderd procent te boycotten. Misschien gaat een trio je te ver, maar kun je een compromis bedenken waar ie ook best opgewonden van raakt. En wie weet hoe ver hij dan een volgende keer voor jou wil gaan…

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 28-2017. Abonnee worden of een losse editie van VIVA bestellen? Klik hieronder:

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld iStock