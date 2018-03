Sex sells? Niet altijd!

Een vrouw met enkel en alleen torenhoge hakken aan, een man met een ontbloot bovenlijf of een stel dat elkaar woest uit de kleren scheurt? Sex sells, althans dat denken vele mode- en beautymerken. Maar volgens wetenschapsfilosoof Gustaaf Cornelis is dit lang niet altijd het geval.

Er is bijna geen parfum dat niet met een zeer sexy reclame aan de man wordt gebracht. Want wanneer we Michiel Huisman en Gisele Bündchen elkaar hartstochtelijk zien zoenen in een video voor Chanel, rennen we massaal naar de dichtstbijzijnde parfumerie om een flacon Chanel Nº5 te kopen. Toch werkt het volgens Cornelis in sommige gevallen averechts. Er moet namelijk wel een juiste gedachte achter zitten.

De plank misslaan

Volgens hem kan een zwoel beeld dan ook gebruikt worden, wanneer het niet té is en het esthetisch gebruikt wordt. Maar wanneer het absoluut niks met het merk te maken heeft – als een wasmiddelmerk opeens een steamy seksscène in de reclame gebruikt bijvoorbeeld – sla je volgens de wetenschapsfilosoof de plank volledig mis. ‘Maken we geen lustobjecten van vrouwen door ze te tonen in een reclame waarin het er eigenlijk niet toe doet?’, aldus Cornelis.

En, wat vind jij? Werkt seks in reclames of campagnebeelden wel of niet voor jou? Wij zijn benieuwd!

Bron: HLN | Beeld: Alexander Wang, ANP