Sexting: een korte handleiding

Iedereen die weleens ongevraagd een glanzende erectiefoto heeft ontvangen met als bijschrift ‘hoe issie’, weet: goeie sexting is een kunst. En toch stuurt ruim driekwart van de mannen en vrouwen gewaagde apps en kinky foto’s. Tijd voor een korte handleiding.

Snap of app

WhatsApp en Snapchat zijn de absolute koplopers als het om sexting-apps gaat. Maar niet per se de verstandigste: iemand die kwaad wil met jouw pikante kiekjes kan er zo mee aan de haal gaan. Met een app als Dust Messaging of Wickr kun je berichten versturen die na 24 uur weer verdwijnen. Wickr beschermt je bovendien tegen screenshots: als iemand een screenshot neemt, krijg je daar meteen bericht van. En je eigen telefoon vol openbare tepelfoto’s is ook geen goed idee: download liever Private Photo Vault of Keepsafe en beveilig ze met een pincode.

Timing

Het kan wat gênant voelen om met sexting te beginnen. Wees creatief en zoek haakjes in normale gesprekken. Wens hem bijvoorbeeld succes straks in de sportschool, maar vraag of hij ook nog wat energie voor jou kan overlaten. Sexting is niet alleen spannend in de avonden, maar juist ook om je werkdag wat spannender te maken. Ter illustratie: de meeste pikante berichtjes worden dinsdagochtend tussen tien en twaalf gestuurd.

Sexy pics

Ben je een pro in sexselfies, dan weet je vast raad met filters, perspectief en gunstige lichtinval. Een goede naaktfoto kan een lekkere egoboost geven. Zoek wel voor jezelf uit wat je wel en niet wil laten zien en hoe herkenbaar je bent. Want bedenk: veertig procent van de singles stuurt wel eens pikante berichtjes naar een scharrel of date. Maar terwijl hij soms weer snel uit beeld verdwijnt, hebben naaktfoto’s soms ongewild een langere levensduur.