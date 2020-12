Sextoys voor soloseks? Echt niet: samen met een vibo tot een hoog hoogtepunt

For some firework tussen de lakens kunnen seksspeeltjes een ontzettend leuk extraatje zijn. Want: wie heeft ooit bepaalt dat vibo’s alleen voor soloseks zijn? Een foutje dat (stiekem) nog vaak wordt gemaakt. Hou dat fijne speeltje vooral niet voor jezelf en gebruik het tijdens de seks met je partner. Believe us: dat is pas echt vuurwerk.

Het kan spannend zijn om voor het eerst een speeltje tijdens de seks met je partner te gebruiken. Misschien ben je bang dat je hem beledigt als je aankomt met een grote, trillende vibrator. Snappen we. Maar, weet: dat is nergens voor nodig. Zie het juist als een ‘extraatje’. Als een ‘toevoeging’ voor jullie seksavontuur. Het is helemaal niet gek om zo nu en dan iets anders te doen dan jullie normaal gewend zijn. Dat houdt het juist spannend.

Klein maar fijn

Subtiel beginnen? Er zijn genoeg mini vibo’s voor een stimulatie van je clitoris tijdens de seks. Zo kun je tegelijk van hem en van je toy genieten. Win-win.

Fireworks

Wanneer je tijdens me time van je vibrator geniet, ervaar je soms binnen no time je hoogtepunt. Vijf minuten zijn verstreken en je hebt je orgasme al bereikt. Met een (seks)partner gaat het bereiken van een hoogtepunt (meestal) niet zo snel. Vrouwen hebben iets langer de tijd nodig om opgewonden te raken en om een hoogtepunt te bereiken. Laten we benadrukken dat seks meer is dan alleen het behalen van de eindstreep. Toch is fijn om zo nu en dan de finish te behalen. Help jezelf een handje en believe us: je partner vindt het onwijs sexy om te zien hoe intens jij geniet met je speeltje. Like we said: win-win.

Voor ieder wat wil(d)s

Samen genieten van de seks met behulp van een seksspeeltje is echt een garantie voor nóg meer vuurwerk in bed. Heb je nog geen toys in huis? No worries. Het aanbod aan speeltjes is groots. Van g-spot stimulators, luxe luchtdrukvibrators tot een klein maar fijn vibrerend eitje voor je clit. Ontdek wat jij fijn vindt en hou het vooral niét voor jezelf.

Tekst: Sien Boonen | Beeld: iStock