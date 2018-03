Oneerlijk: ook hij heeft een G-spot en die is supermakkelijk te vinden. Vijf sexy feitjes over zijn lichaam.

1. Tepelige kwestie

Bij de meeste mannen zijn de tepels net zo gevoelig als die van de – gemiddelde – vrouw. Sla ze dus vooral niet over, maar doe het voorzichtig: tussen liefhebbers en haters zit weinig speelruimte.

2. Lekker colletje

De meeste Nederlandse penissen hebben hun coltruitje nog. Dit in tegenstelling tot Amerikanen. Die denken dat een besneden piem hygiënischer is, wat niet klopt overigens. Hygiëne hangt niet van de penis af, maar van de gebrúiker ervan.

3. Zes. zes, zes

… seconden duurt een gemiddeld mannenorgasme. En bij ons? 23 seconden. Touché.

4. G-ezellige spot

De zoektocht naar de vrouwelijke G-spot is voor sommigen een levenslange queeste. Mannen hebben ook een G-spot: hun prostaat, en die is supermakkelijk te vinden. Wijsvinger een stukje zijn anus in, zachtjes het ‘kom maar’-teken maken, man in extase, iedereen blij.

5. Warme ballen

Altijd al eens afgevraagd waarom ‘s mans ballen zo laag hangen? Zijn kroonjuwelen hangen het liefst zo ver mogelijk van het lichaam, zodat ze niet te warm worden. Een warme zak is namelijk slecht voor de kwaliteit van het sperma.