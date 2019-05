Sharing is caring: Channing Tatum post naaktfoto op Instagram

Dat we het niet heel erg vonden wanneer Channing Tatum zijn sixpack toonde in de film Magic Mike is een understatement, maar nu gaat de acteur nog een flinke stap verder…

Sinds een paar maanden is Channing Tatum dolgelukkig met Jessie J. En dat de twee een hoop lol hebben samen, moge duidelijk zijn. De zangeres daagde hem uit voor een potje Jenga en won, met als gevolg dat de acteur een naaktfoto moest posten op Instagram. Namens al zijn volgers: thanks, Jessie!

Jenga

“Ik verloor een spelletje Jenga van Jessica Cornish. De verliezer (ik) moest een foto posten die de winnaar (Jessica) uitkoos”, legt Channing uit. Ook staat één ding vast na het verliezen van deze weddenschap: “Ik speel nooit meer Jenga.”

Eerlijk delen

Jessie reageert op de foto en dat doet ze met een comment waar de fans van Channing haar eeuwig dankbaar voor zullen zijn. “Sharing is caring”, schrijft de zangeres.

De tekst gaat verder onder de foto.

Step up

Sinds oktober 2018 is Channing aan het daten met Jessie J, maar voor die tijd was hij getrouwd met Jenna Dewan: zijn tegenspeelster in de film Step up. Na een huwelijk van bijna negen jaar liet het acteurskoppel een jaar geleden weten dat de koek op was. Samen met Jenna heeft de Magic Mike-acteur een dochtertje, genaamd Everly.