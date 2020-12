Shock! 1 op de 10 mannen kijkt op zijn telefoon tijdens de seks

Jij denkt je lover eens flink te verwennen onder de lakens en ineens hoor je: ‘O, wacht even. Ik krijg een berichtje binnen.” Allesbehalve romantic! Maar je leest het goed: 1 op de 10 mannen kijkt op zijn telefoon tijdens de seks.

Kijk, een telefoon is onmisbaar en wij gebruiken ‘m dan ook vaak gedurende de dag (guilty). Maar om met je telefoon naar bed te gaan én deze ook daadwerkelijk gebruiken in het heetst van de strijd, is toch wel een big no-no.

Onderzoek

Uit het onderzoek van Multiscope in opdracht van internetvergelijk.nl blijkt uit de 1008 mannelijke deelnemers – 87% (!) zijn telefoon te checken tijdens de seks. De redenen waarom ze de telefoon erbij pakken: weten wie er belt, een berichtje bekijken of de tijd checken. Ook zijn ze eerder geneigd om hun telefoon te pakken als er een melding afgaat (geluid uitzetten dus, ladies ;)).

Jong VS Oud

Onder de mannen was het de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar die het vaakst instemde met de vraag: ‘kijk je wel eens op de telefoon tijdens de seks?’. Opvallend is dat de jongste groep, van 18 tot en met 24 jaar, het minst vaak ‘ja’ antwoordde. Samen met de oudste leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder.

