Shock! Deze vreemde seksmythes zijn dus écht waar

Let’s talk about sex baby! Er gaan zoveel broodje aap-verhalen rond over seks, dat soms onduidelijk is wat nou klopt en wat toch echt een mythe is. Wij hebben de antwoorden.

Wist jij dit al?

Pas op! Breekbaar

Ja, écht waar: een penis kan breken. Auch! Een penis bevat misschien geen botten, maar kan wél breken. Hoe dan? Wanneer een stijve penis ‘onverwachts’ een vreemde beweging maakt (hallo, gekke seksstandjes!), kan deze ‘knakken’ waardoor vezels worden doorbroken. Hoe gênant het ook is: een ziekenhuisbezoekje is zeker aan te raden.

‘Vastzitten’ in elkaar

Yes, really! Na het klaarkomen kunnen jullie écht in elkaar ‘vastzitten’. Ik hoor je al denken: hoe dan? Tijdens het klaarkomen trekken de spieren in de vagina samen, terwijl een penis juist extra groot wordt in stijve staat. En doordat de spieren van een vagina niet altijd kunnen ontspannen na de seks, is het mogelijk dat het voor de penis niet alleen moeilijker is om uit de vagina te komen, maar soms zelfs onmogelijk! En jawel, dan komen jullie dus vast te zitten. En dat is écht een stuk minder romantisch dan je denkt…

Nooit meer blazen

Vinden jullie het he-le-maal opwindend om in een vagina te blazen? Think again! Door het blazen in een vagina kan namelijk een gevaarlijke luchtbel ontstaan die via de organen wordt opgenomen in de bloedstroom. Hierdoor kunnen ernstige gevolgen optreden, zoals een infarct. Het risico wordt vergroot wanneer iemand ongesteld of zwanger is. Eén geruststelling: je moet wel héél hard blazen om dit voor elkaar te krijgen.

Een zuigzoen is alles behalve onschuldig…

Een zuigzoen is toch onschuldig? Nou, nee. Niet als je te enthousiast bent en deze nét op de verkeerde plek zet… Door het té hard zuigen aan de huid van je lieftallige partner, kan er een zenuw kneuzen. Ja, je leest het goed! Kneuzen. Hierdoor kan je lover (tijdelijk) uitvalverschijnselen ondervinden in bepaalde delen van zijn lichaam. Gelukkig gebeurt dit niet heel snel, want dan moet je wel héél hard zuigen.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock