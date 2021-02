Shocker! De tandarts kan dus zien of jij een blowjob hebt gegeven

Geef jij je lief of scharrel graag een goede (en juicy) blowjob? Dan zijn jullie twee niet de enige die dit sexy detail weten. De derde partij, die hier ook weet van heeft is namelijk… de tandarts! En nee, dit is geen grapje.

TikTokker Cian Mcbrien legde het feit, waarvan we nog steeds hopen dat het een fabel is, bloot. ‘Just find out the dentist can find out wether someone has given head or not. I’m screaminggggg’, schrijft McBrien op zijn pagina.

Blauwe plek op gehemelte

En wat blijkt? It. Is. True. De tandarts kan zien of jij onlangs iemand uitgebreid met mond en tong hebt verwend. Onder het filmpje met vierenhalf miljoen views reageerden diverse tandartsen en mondhygiënisten om het te bevestigen. En hoe ze het dan zien? Simpel! Wanneer jij de innerlijke pornstar in jezelf los hebt gelaten en ruig tekeer bent gegaan, kan dit een soort blauwe plek te voorschijn toveren op je gehemelte.

Schaamhaar tussen beugel

Behalve de blauwe plek komen tandartsen ook andere dingen tegen die je eigenlijk niet wil weten (Ik heb je gewaarschuwd!)… Zo reageert een vrouw onder het filmpje. ‘I work in a dentist and once we had a patiënt who had pubes stuck in their braces.’ Ofwel: een patiënt had schaamhaar tussen z’n beugel zitten. Waarop een ander zich afvraagt hoe ze dat er in hemelsnaam uit hebben gekregen? ‘Good old floss’.

Bron: TikTok | Beeld: Getty