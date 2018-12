Shocking: deze jurk toont hoe vaak vrouwen (ongewenst) aangeraakt worden

Een jurk die (ongewenste) aanrakingen opslaat: in Brazilië hebben ze er een ontworpen met als doel te zien hoe vaak vrouwen nou eigenlijk aangeraakt worden tijdens een avondje clubben.

Dat mannen hun handen niet altijd bij zich weten te houden tijdens het uitgaan, komt overal in de wereld voor. Brazilië is dus helaas ook geen uitzondering: 86 procent van de vrouwen zegt weleens ongewenst te zijn aangeraakt tijdens het uitgaan. Een reclamebureau kreeg de vraag van frisdrankmerk Schweppes om dat probleem aan de kaak te stellen.

Geen grenzen

Als antwoord ontwierp het bureau drie slimme jurken die, uitgerust met veel druksensoren, kunnen bijhouden waar een vrouw aangeraakt wordt. De beroeringen worden vervolgens weergegeven op een online ‘heatmap’.

Dat het mannelijke geslacht geen probleem ziet in geven van ‘een kneepje’ hier en daar wordt meteen pijnlijk duidelijk. De drie vrouwen die de jurk dragen op een avondje uit worden in geen vier uur tijd 157 keer aangeraakt. Dat zijn meer dan 40 aanrakingen per uur. Dat er bij mannen nog werk aan de winkel is in bewustwording en hun vaardigheden om vrouwen op een andere manier te versieren, is dus wel duidelijk.

Bron: nieuwsblad.be | Beeld: iStock