Deze 8 signalen kunnen betekenen dat je relatie z’n beste tijd heeft gehad

Bijna niks is enger dan de gedachte dat je misschien niet meer zo dol bent op je partner als je ooit was. Het is iets wat je uit het niets aan kan vliegen en je vervolgens niet meer loslaat. Opeens moet je nadenken over wat je wil en wat de volgende stap wordt.

De meeste mensen zijn geneigd zo’n gedachte te downplayen. Je bent nou eenmaal al een poos samen en dan knettert het niet meer zo als in het begin, zeg je bijvoorbeeld. Of je investeert in jullie relatie om te ontdekken of die spark er nog wel is, maar wat meer aandacht nodig heeft. Als je na een tijd alles hebt geprobeerd en er niets lijkt te veranderen, is het ook belangrijk om eerlijk te zijn naar je partner én jezelf.

8 signalen

Uit schuldgevoel bij iemand blijven is nooit een goed idee. Uiteindelijk kwets je iemand daar alleen maar harder mee. Toch is het ook niet altijd makkelijk te herkennen wanneer je relatie z’n beste tijd gehad heeft. Zeker wanneer je er middenin zit, valt dat niet mee.

Let op de volgende acht signalen wanneer je vermoedt dat iets niet lekker loopt en bedenk vervolgens wat je daarmee wil.

1. Je nieuwsgierigheid ebt weg

Als je net verliefd bent, wil je álles van de ander weten. Lievelingseten, favoriete boeken, familiegeschiedenis: álles. Nou is het niet gek dat die gretige nieuwsgierigheid afneemt. Wel zorgelijk is het wanneer je niet meer oprecht geïnteresseerd bent in iemands dag, dromen, meningen en gevoelens. Het lijkt niet meer belangrijk omdat je emotioneel uitgecheckt bent.

2. Je belt je geliefde niet als eerste

Je bent ontslagen, je bent positief getest op corona of wil gewoon een grappig meme sturen, maar het komt niet in je op dat als eerste naar je lief te sturen. Dat is een belangrijker indicator dat je niet langer verliefd bent. Tegelijkertijd kun je niet meer verliefd zijn verwarren met positieve onafhankelijkheid. Iedere relatie heeft fases waarin je elkaar wat minder opzoekt tot je weet wat het probleem is. Denk na over wat er precies aan de hand is als je geliefde nooit degene is die je als eerste belt en bespreek dat dan met elkaar. Een open gesprek kan er toe leiden dat je elkaar weer vindt.

3. Je dagdroomt over single zijn

Als je niet kunt stoppen met aan iemand anders denken of je je continu afvraagt hoe het zou zijn om weer single te zijn, dan is daar waarschijnlijk een reden voor. Een relatie vraagt om veel toewijding – het kost tijd, geld en gevoelens. Als je betrokken bent, is dat het 100% waard. Als je dat niet (meer) bent, voelt dat als een opoffering.

4. Je maakt plannen zonder elkaar

Dan hebben we het natuurlijk niet over het feit dat je gaat wandelen met een vriendin. We hebben het hier over de grote, lange termijnplannen. Als je droomt over waar je ooit wil wonen of welke kant je op wil in je carrière, komt de rol van je partner daar nooit in voor. Als je je partner niet ziet zitten in dat fictieve strandhuis dat je gebouwd hebt, kun je dat beschouwen als een teken.

5. Je wil niet dat je partner jouw spullen aanraakt

Opeens word je bezitterig over dingen die je ooit samen deelde. Je wordt pissig omdat híj het laatste stukje kaas uit de koelkast heeft opgegeten of omdat zij de barista havermelk heeft opgemaakt. Je hebt zin om alles wat je van jou acht te labelen met je naam. Dat is omdat je niet meer blij bent omdat je samen een duo vormt. Tegelijkertijd heb je zin om af te sluiten voor je partner door aan het andere eind van de bank te zitten met geluidswerende headphones. Nogmaals: iedere relatie heeft z’n ups en downs, maar ga hier niet zomaar aan voorbij als het een tijd aanhoudt.

6. De emoties van de ander hebben minder impact

Vroeger voelde je je rot als je partner zich rot voelt of sprong je ook een gat in de lucht als de ander goed nieuws kreeg. Door liefde wordt empathie opgewekt. Je ziet elkaars emoties terug in de ander. Als de liefde opgedroogd is, heb je geen ruimte meer voor de gevoelens van de ander.

7. Je blijft met je ogen rollen

Eén van de belangrijkste indicatoren van een breuk zijn stellen die met hun ogen naar elkaar rollen. Het duidt op minachting en een gebrek aan respect. Als je stiekem denkt dat je partner niet zo slim is als jij, onverantwoord, irritant, een zeur of om welke reden dan ook jouw affectie niet verdient, wordt dat heel duidelijk in hoe vaak je met je ogen rolt.

8. Je blijft omdat je in de relatie hebt geïnvesteerd

Als je al een tijd samen bent, voelt uit elkaar gaan alsof je al die jaren door de plee spoelt. Je hebt in de ander geïnvesteerd en blijft hangen omdat jullie nu toch al zo lang samen zijn. Natuurlijk is het doodeng om een relatie waar zoveel tijd en energie in zit te verlaten. Maar als dit gevoel blijft en er in de tussentijd niks verandert, is het tijd de balans op te maken. Ben je met iemand omdat je iedere dag opnieuw voor diegene kiest, of omdat je nou eenmaal samen bent?

Bron: Bustle | Beeld: Getty