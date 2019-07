‘Sinds de scheiding sluit mijn kind zich op in zijn kamer’

De 14-jarige Dyllan sluit zich sinds een paar weken op in zijn kamer. Niemand kan tot hem doordringen. Het wordt tijd dat dat verandert, want zowel vader als moeder hebben hun zoon nodig. Maar wat wil Dyllan eigenlijk zelf?

Sanne: ‘Ik zou niet weten hoe ik het zonder Dyllan moest redden. Hij is mijn steun en toeverlaat en hoewel hij pas 14 is, heeft hij zich sinds het vertrek van Paul ontpopt tot een echte man. Hij is werkelijk waar de enige reden waarom ik ’s ochtends mijn bed uitkom.

Paul heeft me zo belazerd. Vorig jaar had hij een affaire met Rachel, mijn ‘beste’ vriendin. Het was pas een paar maanden, beweerden ze allebei, voordat ik erachter kwam. Dat was nota bene doordat Dyllan zijn mond voorbij praatte. Die had ze een keer in de stad gezien, ze stonden te zoenen bij de uitgang van de bioscoop, en Paul had hem bezworen dat hij niets tegen mij mocht zeggen omdat het toch niets voorstelde. Nou, Dyllan kon dat natuurlijk niet voor zich houden. Zo heb ik het ontdekt. Paul beloofde dat hij Rachel nooit meer zou zien, maar een maand later zag ik een appje op zijn telefoon en daaruit bleek dat ze elkaar nog altijd zagen. Toen heb ik hem subiet het huis uit gegooid.

Dyllan bleef bij mij wonen. Die wil zijn vader niet meer zien nadat die mij zo heeft gekwetst. Ik ben in een depressie gevallen en daar ben ik nog altijd niet overheen. Eerst hield Dyllan het huishouden draaiende, maar sinds een paar weken zit hij alleen nog maar op zijn kamer. Ik wil hem graag steunen in deze moeilijke tijd, ik wil er voor hem zijn. We zouden dit samen moeten doormaken. Maar hoe krijg ik in hemelsnaam weer contact met hem?’

Paul: ‘Het is natuurlijk stom, die affaire met Rachel. We zien elkaar ook niet meer, dus per saldo ben ik er alleen maar op achteruit gegaan. Ik vind het rot voor Sanne dat ze zo depressief is, maar ze zou zich best een beetje kunnen vermannen. Juist nu heeft Dyllan een ouder nodig op wie hij kan rekenen. Ja, mij wil hij op dit moment niet zien. Dat begrijp ik ook wel, alhoewel ik hem enorm mis.

Vooral de vader-en-zoonactiviteiten van mijn werk waren leuk. Eens in de maand komen alle vaders van ons bedrijf met hun zonen bij elkaar om samen iets te ondernemen, mountainbiken, paintballen, dat soort dingen. Ideetje van mijn baas. Hij en de collega’s zijn dol op Dyllan. Maar sinds de scheiding wil Dyllan niet meer mee. Nu vraagt iedereen waarom we niet meer meedoen en of Dyllan soms ziek is. Ik wil niet zeggen dat ik gescheiden ben en niemand mag het ooit te weten komen van Rachel en mij, want mijn is baas is gelovig en die zou dat allemaal heel erg afkeuren. Daarom is het ook zo belangrijk dat Dyllan binnenkort weer meegaat. Anders verlies ik misschien wel mijn baan. Dan moet ik Dyllan trouwens wel op het hart drukken dat hij niets over de scheiding zegt. Ik heb Sanne gezegd dat ze moet zorgen dat Dyllan weer contact met mij opneemt. Zij ligt daar maar de hele dag depressief te zijn, maar als ik mijn baan verlies, krijgt zij geen alimentatie meer.’

De mediator: ‘Kinderen krijgen is vaak de normaalste zaak van de wereld (uiteraard soms ook niet), maar hoe je je gedraagt als er een moeilijke situatie is, blijkt vaak moeilijker dan gedacht. Daar word je ook niet in getraind. En ouders vinden ook dat ze het zelf moeten kunnen. Dat blijkt maar vaak genoeg niet zo te zijn. Uiteraard zijn daar organisaties voor om te helpen, maar dat gebeurt pas als er een probleem is. Ik schrijf dit om te doorbreken dat het antwoord deze week direct negatief zou worden ontvangen.

Wat is er gebeurd met Dyllan? De situatie bij jullie thuis speelt al een tijdje. Wat heeft hij allemaal ervaren? Hoe zouden jullie willen dat Dyllan opgroeit? Hij zit alleen op zijn kamer, dat lijkt de meest veilige plek op dit moment. Dat een kind zich terugtrekt is niets mis mee, maar dit klinkt niet goed. Hij heeft liefde nodig, geborgenheid, vertrouwen en zorg van zijn ouders nodig. Uit jullie verhalen lijk ik op te kunnen maken dat het omgekeerde waar is. Hij heeft die zorg aan jullie en hij moet zichzelf zien te redden in geheimenissen. Posities waarin hij wordt gemanoeuvreerd. Pijnlijke situaties waarin hij niet kan steunen op zijn ouders.

Dat gezegd hebbende hoop ik dat ik wat bij jullie losmaak. Ik verwacht dat jullie nu bij jezelf nagaan hoe je jouw ouderrol op dit moment vervult en wat dat voor Dyllan oplevert. Besef je wat je van hem vraagt op de manier waarop hij nu tussen jullie in staat. Ga daar samen met iemand over in gesprek. Uiteraard gaat dat niet zomaar en zijn er wel wat randvoorwaarden voor zo’n gesprek. Doe het op jullie manier met liefde voor Dyllan.