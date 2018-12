Single and ready to jingle? Dit is de kans dat je jouw liefde in december ontmoet

Kijk in december om je heen en één ding wordt duidelijk: deze maand schreeuwt om #couplegoals. Pleinen worden omgetoverd tot schaatsbanen, plafonds worden behangen met maretakken, tafels worden gedekt voor kerstdiners en om klokslag 00:00 uur op Oudejaarsvond is er een moment voor die zalige kus. Da’s leuk voor koppels. Maar ben jij single en ready to, ehm, jingle? Goed nieuws, er is hoop!

Cuffing season

Oké newsflash: we bevinden ons midden in – zoals de Amerikanen het heel mooi noemen – cuffing season. Dit seizoen loopt van 1 oktober tot 14 februari en is de periode van het jaar waarin singles, die normaal gesproken liever vrijgezel zijn, verlangen naar een partner en relatie. Ze verlangen naar gebondenheid, en willen graag ‘cuffed’ (geboeid) zijn. Koud weer, donkere dagen, eenzame avondjes thuis veroorzaken dit verlangen, met december als heus dieptepunt.

Ready to jingle?

Toch is er goed nieuws voor alle vrijgezellen die nu verlangen naar een partner: er bestaat een kans van 60% dat je je partner binnenkort gaat ontmoeten. Dat is meer dan de helft! Dit blijkt uit onderzoek van Elite Daily. Zij hielden een enquete onder hun lezers tussen de 18 en 38 jaar en hieruit bleek dat 60% van de ondervraagden hun partner ontmoetten tijdens cuffing season.

Meet the parents

Ook geinig: 14% van de ondervraagden ontmoetten zelfs hun schoonouders in de maand december. Maar misschien lopen we nu te hard van stapel…

2019

Eerst maar eens die partner dus. Ben jij op 31 december nog altijd alleen? Geen zorgen. Er bestaat een kans van 15% dat cupido jouw pijl raak schiet in januari. Mist ‘ie? Dan blijft er nog een kans van 8% over dat je je prins/prinses op het witte paard in februari ontmoet.

Bron: Elite Daily, beeld: iStock