Single all the way: dankzij dit event wordt het geen eenzame kerst

Je zou kunnen stellen dat als je niet hoeft te kiezen bij welke (schoon)familie je dit jaar kerst viert, dat in ieder geval een zorg minder is. Single zijn tijdens kerst heeft echt wel voordelen, maar toch kan het ook een beetje… kaal voelen.

Het lijkt wel alsof aan de kerstdis met neonletters- en pijlen ‘single’ boven je hoofd hangt. Iedere andere dag van het jaar staat niemand stil bij je vrijgezelschap, maar tijdens kerst is het opeens een dag. Het is een cliché, maar als je een kwartje kreeg voor alle ‘hoe kan zo’n leuke meid als jij nou single zijn’-vragen die je krijgt tijdens de feestdagen was je nu rijk.

Single Bells

Speciaal voor alle singles die nu wel een beetje tabak hebben van die vrijgezellenkerst, komt Villa Vibes met een ludiek plan. Normaal gesproken organiseert de organisatie singlereizen, maar dit jaar storten ze zich op Single Bells. Dit evenement vindt plaats op Derde Kerstdag door heel Nederland. Je kunt je aanmelden voor een dinertje met vier tot zes singles bij jou uit de buurt. Villa Vibes maakt de groepjes, de deelnemers zelf regelen het eten, de muziek en (hopelijk) de gezelligheid.

Eenzaamheid

Het idee belooft nu al een groot succes te worden. Organisator Harald Blanken vertelt Metronieuws dat na het versturen van de nieuwsbrief al 800 singles zich hadden aangemeld. Niet zo gek ook: uit onderzoek van het RIVM bleek al eerder dat 6 op de 10 Nederlanders zich eenzaam voelt. ‘En onder singles is dit percentage nog hoger. Reizen mag niet. Feesten mag niet. Grote diners mogen niet. Maar gelukkig mogen we wel samen eten in kleine groepjes. Zodoende is het Single Bells Kerstdiner ontstaan.’

De organisatie rekent op uiteindelijk 6000 aanmeldingen en 1000 dinertjes. En als tussen die mensen ergens je ware liefde zit, heb je volgend kerst in ieder geval een mooi kerstverhaal.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jessika (@fitgirl_jessamaka)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.