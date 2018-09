Ben je single? Koop dan een vliegticket

Kijk de volgende keer dat je in een vliegtuig stapt eens goed om je heen. Als je single bent dan, want volgens een enquete vindt één op de vijftig mensen de ware aan boord van een vliegtuig.

Een Britse bank vroeg vijfduizend reizigers een vragenlijst in te vullen over vliegervaringen en de sociale contacten die ze in het vliegtuig hadden. Misschien zorgt het aantal uur die je samen doorbrengt in een kleine ruimte voor meer interesse in een ander, want het blijkt namelijk dat veel mensen weleens een gesprek aankopen met een vreemde in het vliegtuig. Naast zakelijke contacten houdt veertien procent er een langdurige vriendschap aan over, en een op de vijftig ontmoet op die manier hun toekomstige partner.

Grijp die kans

Dat betekent dat er op (een intercontinentale) vlucht meerdere koppels kunnen ontstaan aangezien er in een vliegtuig zo’n 200 tot 250 mensen zitten. Dus, heb je zin in een nieuwe liefde? Zorg dan dat je een vliegticket scoort en misschien hangt er wel love in the air.



