Single Nederland opgelet: je kunt je weer opgeven voor First Dates

Ben jij single en ready to mingle? Of heb je nog een leuke vriend of vriendin voor wie deze slogan geldt? Misschien niet meer voor lang, want je kunt je/hem/haar nu opgeven voor een nieuw seizoen First Dates.

In het BNNVARA-programma First Dates worden vrijgezellen aan elkaar gekoppeld. Samen beleven ze in een restaurant – onder bediening van de inmiddels welbekende gastheer Sergio en barman Victor – hun eerste afspraakje terwijl camera’s alles vastleggen. Dat levert de kijker doorgaans een hoop hilariteit en de nodige plaatsvervangende schaamte op.

Durf jij de uitdaging aan, of wil je iemand anders aanmelden? Dat kan via deze link. Iedereen mag zich opgeven; wat je leeftijd, afkomst en geaardheid ook is.

Vanaf 22 oktober is het vierde seizoen First Dates te zien op NPO3. Wij slaan alvast een berg popcorn in.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.