Single? Deze podcasts zijn zéér herkenbaar voor de vrijgezel

Het leven van de vrijgezel gaat niet altijd over rozen. Al helemaal niet in tijden van corona, wanneer spontane ontmoetingen in de kroeg niet mogelijk zijn en je direct aangewezen bent op datingapps. Herkenbaar? De volgende podcasts bieden je een lach én een gevoel van herkenning.

Want geloof ons: terwijl het misschien lijkt alsof iedereen gesetteld is, zijn er meer mensen die alleen thuis zitten momenteel. En, er zijn ook meer mensen die snákken naar een avondje alleen en stiekem jaloers zijn dat jij kunt gaan en staan waar je wilt.

Datevermaak

In deze podcast zoeken drie singles uit wat daten in 2020 betekent. We zijn allemaal op zoek naar die ene persoon om mee oud te worden. We gaan massaal op date en swipen ons een slag in de rondte. Maar waarom is daten zo ingewikkeld? En kun je er beter in worden? Bereid je voor op veel herkenning, hilarische verhalen en ontzettend veel gelach.

View this post on Instagram A post shared by Datevermaak (@datevermaakpodcast) on Oct 1, 2020 at 10:39am PDT

Guys we F….d

Deze Engelstalige podcasts is er een waar je sowieso van moet lachen, maar die af en toe ook zéér ongemakkelijk is om naar te luisteren. De hosts, Corinne Fisher en Krystyna Hutchinson, gaan in iedere aflevering namelijk het gesprek aan met een man met wie ze seks hebben gehad. En dat levert nogal spraakmakende conversaties op…

View this post on Instagram A post shared by “Guys We Fucked” Wisdom (@gwf_wisdom) on Apr 18, 2019 at 3:40pm PDT

Love stories

Een podcast van schrijver Dolly Alderton, waarin ze allerlei bekendheden interviewt over de hoogte-en dieptepunten uit hun liefdesleven. Van schrijvers tot acteurs en van journalisten tot zangers en zangeressen, iedere gast bespreekt zijn of haar meest memorabele ervaringen met de liefde, wat voor herkenning, een lach en een traan zorgt. Zeker het luisteren waard!

View this post on Instagram A post shared by Dolly Alderton (@dollyalderton) on Jan 24, 2020 at 11:58am PST

Van twee kanten

Overleeft een liefde ziekte of vreemdgaan? Corine Koole interviewt in deze podcast twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. De partners worden apart van elkaar gesproken, zodat ze openhartig hun kant van het verhaal kunnen vertellen. Bijzonder luistervoer, wat je soms alleen maar blij maakt dat je níet in een relatie zit. Want dat gaat ook echt niet altijd over rozen.

View this post on Instagram A post shared by Corine Koole (@corinekoole) on Aug 25, 2020 at 4:14am PDT

Dirty Little Secrets

Viva’s eigen podcast mag natuurlijk niet in dit rijtje ontbreken. Elke week vind je op viva.nl een erotisch verhaal, opgebiecht door een lezer. En deze spannende verhalen zijn nu ook te beluisteren in vorm van podcasts. Van verhalen over trio’s, tot seks via Instagram, de verhalen zijn juicy, spannend en echte guilty pleasures om naar te luisteren.

View this post on Instagram A post shared by VIVA (@viva_nl) on Nov 11, 2020 at 9:55am PST

Bron: Hello Giggles. Beeld: iStock