Dat de pandemie nogál impact heeft op ieders leven is inmiddels een dooddoener eersteklas, maar we kunnen er ook niet echt omheen. Misschien heb je het zelf ook gemerkt aan je liefdesleven of aan de mensen om je heen: stellen die na één date al volle bak verkering hadden of stellen die al eeuwen samen zijn maar elkaar opgesloten thuis opeens helemaal niet meer zo leuk vinden.

De meest verwarrende relatietrend, die vóór de hele crisis ook al een ding was, is de situationship. Dat is het type relatie waar nooit een etiketje op is geplakt. Jullie hebben het leuk samen, maar bespreken nooit de toekomst, ontmoeten elkaars vrienden en familie niet en hebben nooit een echte date. Jullie leven in het nu en daar is natuurlijk niks mis mee. Ténzij jij eigenlijk geen situatie, maar een relatie wil.

Liever geen naampje geven

Bijna niemand is nu graag alleen. Die onzekere tijden voelen net iets minder angstig met een maatje aan je zij. De valkuil is echter dat deze onzekere tijd er ook voor zorgt dat mensen voorzichtig zijn en liever even kijken hoe het loopt. Samen in een bubbel in quarantaine zitten? Heerlijk. Er een naam aan geven? Liever niet.

Relatie of situationship?

Klinkt lekker ongecompliceerd, maar dat is het eigenlijk allesbehalve. Want wat als je gevoelens serieus worden? Hoeveel mag je dan eigenlijk voelen voor de ander? Moet je je verwachtingen temperen? Misschien koersten jullie in jouw hoofd al af op een relatie, maar zijn jullie ergens onderweg gestrand in een situatie.

Voor je beslist of je daar wat mee moet of het eigenlijk wel lekker vindt zo, is het goed om te weten of er überhaupt sprake is van zo’n situationship. Daarom: de 5 onmiskenbare signalen.

1. Je hebt geen ‘entreepas’ tot het leven van je partner en vice versa

Jullie houden het casual en delen zelden intieme details over elkaars leven. Jeugdtrauma’s? Toekomstdromen? Je hebt geen benul.

2. Je hebt vrienden weleens gezien, maar kent niemand van zijn inner circle (en andersom)

Je hebt weleens naar zijn/haar vrienden gezwaaid in het voorbijgaan omdat jullie ze toevallig tegenkwamen. Maar echt een gesprek of een introductie is er nooit geweest, want tja… hoe moet die ander jou dan voorstellen?

3. Je doet niet mee een familieactiviteiten

Wederom het voorstel-probleem: hoe leg je aan tante Til uit wat jullie van elkaar zijn als je het zelf niet weet? Bovendien laat je familieleden liever niet teveel hechten aan de ander omdat je geen idee hebt waar dit heen gaat.

4. Je partner neemt jou nooit mee in plannen

In die reis van drie maanden komt jouw naam niet voor. Andersom overweeg je nog weleens naar de andere kant van het land te verhuizen zonder dat je informeert naar wat de ander daar eigenlijk van zou vinden.

5. Je partner leidt een onafhankelijk leven en je hebt het gevoel dat je hem kent, maar ook weer niet écht

Zelfs als jullie samen de intelligente lockdown doorstonden, blijft er een zweem van mysterie rondom de ander hangen.

Als je nu concludeert dat jullie inderdaad een situationship hebben in plaats van een relatie, is er natuurlijk geen nood aan de man. Het kan juist ook heel relaxt zijn om wel de lusten van een relatie te hebben (seks, iemand om enge series mee te kijken), zonder de lasten (familiedagen).

Het kan ook zijn dat dit over een tijdje verandert en je wel behoefte krijgt aan commitment. Dan zit er niks anders op dan direct te zijn en het te bespreken. Misschien wel de ander ook meer, maar het kan ook minder positief uitpakken. In dat geval kun je het maar beter zo snel mogelijk weten. Eerlijkheid duurt het langst.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief