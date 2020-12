Toe aan iets nieuws in de slaapkamer? Probeer dan eens standje 68 uit

Een nieuw jaar betekent: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ook tussen de lakens. Ben je wel toe aan een nieuw experiment op seksgebied? Probeer dan eens standje 68.

Standje 68

Met standje 69, ook wel de soixante-neuf houding genoemd, zijn we inmiddels wel bekend. De houding waarbij zowel de man als vrouw tegelijkertijd oraal bevredigd kan worden is al jaren mateloos populair in de slaapkamer. Maar… het populaire standje krijgt er nu een concurrent bij, namelijk: standje 68. Een stuk minder bekend dan standje 69, maar volgens Flair.be minstens net zo fijn.

Tegenovergestelde richting

Het verschil met standje 69 is dat hier een persoon tegelijkertijd bevredigd kan worden. Misschien een tikkeltje egoïstisch, maar hé: voor de afwisseling best een keer fijn. Het standje werkt als volgt: jij of je partner gaat op zijn of haar rug liggen met de voeten plat op de grond en de knieën gebogen. De ander gaat er vervolgens in tegenovergestelde richting op liggen, met je billen op de borst en het hoofd tegen de dijen.

Hoogtepunt

Nog meer standjes die jou naar een hoogtepunt brengen? De standjes girls on top, missionaris, hoek van 90 graden, doggy, lepeltje lepeltje én surfen zouden hier het antwoord op zijn. De beste standjes voor een vrouwelijk orgasme draaien namelijk allemaal om de stimulering van de G-spot. Deze bevindt zich zo’n 2,5 tot 5 centimeter diep in de vagina, aan de buikzijde. Het klinkt niet heel moeilijk, maar toch krijgt dit plekje vaak niet de aandacht die zij verdient. Werk aan de winkel dus!

