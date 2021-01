Slaapkamerprobleem: ‘Porno geeft het idee dat je als vrouw niks nodig hebt om zin te krijgen’

Praten over seks. Dat doen we gewoon, toch? Ja: taboes verdwijnen als sneeuw voor de zon en we kletsen open en bloot over onze spannende avonturen. Maar, hó eens. Er valt nog een hoop te bespreken ‘ín de slaapkamer’. We uiten onze verwachtingen niet, schamen ons voor verlangens en vrijen het liefst met ‘het licht uit’. Time for some sextalk.

Openheid en erover praten is belangrijker dan ooit. En dit is waarom.

We vinden onszelf enorm ruimdenkend, maar niet heus. Het voelt vaak nog ongemakkelijk om open te zijn over je seksuele verlangens en betrappen onszelf dat we (ja, ook jij) oordelen over andere hun avonturen. Zo blijft de gedachte dat ‘seks iets is wat verborgen moet blijven’. “Dat is nergens voor nodig”, vertelt Ellen Laan, Hoogleraar Seksuele Gezondheid. Je hoeft natuurlijk niet tegen jan en alleman je diepste verlangens te uiten, maar een beetje openheid in de samenleving kan ‘taboes’ uit de weg helpen en maakt het eenvoudiger om opener te zijn over je verwachtingen.

Mantra voor tussen de lakens

Dit geldt ook binnen de muren. Praat over seks – ja, especially in de slaapkamer. Vaak wordt er voor de ander ingevuld wat er moet gebeuren. We denken te weten wat de ander wil – maar hallo, dat is onmogelijk. Als er een mantra voor tussen de lakens bestaat is het: ‘vul niet in voor een ander’. Misschien vind je (seks)partner dat ene standje helemaal niet lekker en wordt hij of zij niet opgewonden van die ene beweging. Dit ontdek je alleen maar als je er, yes: open over praat.

To be honest

Ook zijn we niet eerlijk tegen vrienden. “We zijn niet eerlijk over wat we werkelijk doen en voelen, we vertellen niet dat het niet altijd spetterende seks is”, vertelt Ellen Laan. Gek, toch? Seks is klungelig en gaat niet altijd van een leien dakje. Als we hier opener over zijn, zien we in dat het gras heus niet groener is bij de ander en kunnen we van elkaar leren.

Nu is ons enige ‘voorbeeld’ porno en dat is funest. Ingewikkelde standjes en een orgasme binnen no time zijn niet realistisch. “Het idee dat seks vanzelf moet gaan is een groot misverstand en een aanleiding tot veel leed”, vertelt Ellen Laan. Porno geeft veelal het beeld “dat vrouwen helemaal niks nodig hebben om zin te krijgen”. Als er een groot misverstand bestaat, dan is het dat wel. Ieder mens heeft prikkels nodig om opgewonden te raken. De vrouw, en ja ook de man. Bij de een gaat het sneller dan de ander, maar opwarming oftewel voorspel is what we need. En dat mag, of beter: moet gezegd worden.



Ver van je bed

Seks hoeft niet onder de dekens en al zeker niet met het licht uit. Omarm je body, want als je goed in je vel zit, geniet je des te meer. Geniet van jullie naakte lijven tegen elkaar. Geef aan wat je fijn vindt. Wijs je (seks)partner in de juiste de richting en ben open over je verwachtingen en verlangens. Al zijn we anno 2021 open over seks, de kwaliteit van seks is nog een ver van ons bed show. Praten over seks blijft belangrijker dan ooit: “om verbinding te creëren, tussen elkaar, maar ook tussen je hoofd en je lijf”, aldus Ellen Laan.



