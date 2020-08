Slachtoffers van seksueel geweld krijgen per 1 september zorg vergoed

Slachtoffers van seksueel geweld als aanranding, misbruik en verkrachting krijgen vanaf 1 september hun medische kosten direct vergoed. Nu moeten slachtoffers nog eerst zelf hun eigen risico betalen.

Sommige slachtoffers van seksueel geweld zouden door de kosten een beroep op zorg uit de weg gaan, waardoor een psychisch herstel wordt belemmerd. Ook hoopt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) dat het vergoeden van kosten een drempel kan wegnemen om melding te maken.

Eigen risico

Om dit te onderzoeken, start het kabinet met een proef van één jaar waarbij de kosten voor het slachtoffer direct worden betaald. Medische kosten, ook na seksueel geweld, vallen nu nog onder het eigen risico van de zorgverzekering. Dat is minstens 385 euro. Slachtoffers moeten die kosten nu vaak eerst zelf betalen. Pas later kunnen die kosten verhaald worden op de dader – als het al tot een dader komt. Het kabinet hoopt met de vergoeding de drempel om hulp te zoeken, lager te maken.

Juiste hulp op het juiste moment

Dekker: “De juiste hulp op het juiste moment kan een belangrijk verschil maken voor slachtoffers van een ernstig misdrijf als seksueel geweld. Slachtoffers moeten hierop kunnen rekenen. Hulp zoeken is vaak al moeilijk genoeg, daarom is het van belang om belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen.”

Centrum Seksueel Geweld

Om de kosten direct vergoed te krijgen, moeten slachtoffers van seksueel geweld zich wel binnen zeven dagen melden bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG). Daarvan zijn er zestien in Nederland, verspreid over het land. Zo’n CSG is verbonden aan de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Volgens dat centrum zijn er in ons land jaarlijks 100.000 personen slachtoffer van seksueel geweld.

Zeven dagen

Het kabinet hoopt dat slachtoffers vaker en sneller met de CSG’s in contact komen, omdat de eerste zeven dagen na seksueel geweld het belangrijkst zouden zijn.

‘Dan is er betere kans op psychisch herstel en op het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten. In die eerste dagen kunnen ook sporen van de dader nog veilig worden gesteld. Dit helpt bij het opsporen van de dader en de bewijsvoering als aangifte wordt gedaan bij de politie’, lezen we op de website van de overheid.

Minister Hugo de Jonge (Zorg) spreekt van een ‘kwetsbare groep’ die bescherming verdient. “Door medische kosten te vergoeden, hopen we dat de zorg toegankelijker wordt voor deze kwetsbare groep.”

De resultaten van de proef moeten in het najaar van 2021 bekend worden gemaakt.

