Zo’n acht procent van onze dromen gaan over een sexy avontuurtje, blijkt uit onderzoek. VIVA verklaart de meest voorkomende varianten.

In de mix

Lig je in je droom te rollebollen met een andere vrouw, terwijl je eigenlijk op mannen valt, of andersom? Waarschijnlijk ben je een zelfverzekerd type, ook over je lichaam. Het kan ook een reflectie van je avontuurlijke kant zijn. Ken je de persoon in je dromen? Ga eens na welke drie karaktereigenschappen van deze persoon als eerste in je opkomen. Grote kans dat dit eigenschappen zijn die je zelf ook graag wil hebben of meer wil ontwikkelen.

Seks met je ex

Nee, dit betekent niet dat je stiekem nog gevoelens voor hem of haar hebt. In dromen staat je ex voor passie, een eerste liefde, opwinding en verlangen. Maar een ex kan ook om andere redenen in je dromen opduiken. Was het je eerste liefde? Dat doet je denken aan een tijd waarin je je levendig voelde. Het kan ook dat je in je huidige relatie iets mist, dat het vuurtje weer moet worden aangewakkerd. Of: je sluit oude herinneringen af en komt langzaam over de breuk heen.

De natte droom

Ooit gedroomd over een orgasme? Het betekent dat er een spannend einde aan iets komt of dat je in bed iets anders moet gaan doen dan slapen. Merk je dat je klaarkomt als je wakker wordt of erg opgewonden bent? Vrouwen kunnen een natte droom krijgen. Sterker: sommigen hebben nooit een orgasme, maar wél in hun slaap. Je libido en erotische verbeelding zijn dan in ieder geval in topvorm en je hebt waarschijnlijk behoefte aan seks. Je krijgt dit soort dromen namelijk vaker als je al een tijdje droog staat.

De grote onbekende

Droom je over seks met iemand zonder gezicht of met een onbekend gezicht? Die grote onbekende staat voor identiteit. Een droom als deze betekent dat je steeds wordt uitgedaagd door het onbekende, maar dat je daar ook naar verlangt. Probeer eens te bedenken wat er ontbreekt in je leven of wat je tegenhoudt. Misschien mis je een beetje romantiek of focus je tijdens de seks niet genoeg op het voorspel.

Het slippertje

Een seksdroom waarin je eigen partner niet voorkomt, zegt niet dat je wilt vreemdgaan. Je bent waarschijnlijk op zoek naar meer spanning in je relatie of in het leven. Ben je onzeker in je relatie, dan laat deze droom zien dat je op zoek bent naar de bevestiging en zekerheid die je niet altijd van je lover krijgt. Het kan ook duiden op een gebrek aan vertrouwen, in je relatie of in jezelf. Twijfel je of je nog aantrekkelijk genoeg bent, dan kun je in je droom zomaar met een ander het bed in duiken.

