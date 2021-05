Sleur in je relatie? Dit is meestal de oorzaak

Een fijne relatie kan niet altijd een 10 scoren. Er zijn dagen of weken waarop je elkaar misschien even wat minder leuk vindt of de sleur toeslaat. De verliefdheid die wegebt, wordt daar sommigen gezien als ‘sleur’. Nou is een beetje sleur op z’n tijd prima, maar het is niet de bedoeling dat je zo op je partner uitgekeken raakt.

Nu ben je daar zelf helemaal bij. Er zijn genoeg manieren om je relatie fris en interessant te houden. Je raadt het al: dat gebeurt niet zomaar. Verkering hebben is ook hard werken – zeker als de wittebroodsweken voorbij zijn. Zeker wanneer je in de pandemie een stuk meer tijd met elkaar hebt doorgebracht dan normaal. Dat kan jullie band versterken, maar maakt de boel er ook niet echt spannender op.

Er zijn gelukkig genoeg manieren om je relatie levendig te houden – en nee, je hoeft daarvoor echt niet meteen een open relatie of samen naar de parenclub. Vermijd deze fouten als je de sleur op afstand wil houden:

1. Jullie voeren alleen oppervlakkige gesprekken

Jullie kletsen wat over het weer, wat je gedaan hebt op je werk en hoe je dag was, maar het gaat niet veel dieper dan dat. Probeer daarom eens vaker een open vraag te stellen. Jullie hoeven echt niet iedere dag diep-filosofische gesprekken te voeren, maar op z’n tijd een goed gesprek doet wonderen.

2. Je doet geen moeite meer

Het is een misvatting om te denken dat je relatie van nature wel de positieve kant op beweegt. Zelfs als je gelukkig bent, kun je vanaf dat moment niet achterover leunen. Blijf energie in de ander steken door actief te vragen naar iemands gemoedstoestand en regelmatig bij elkaar in te checken.

3. Je hebt geen hobby’s

Als je enige hobby samen met je lief netflixen is, wordt het tijd om de boel even op te schudden. Iedereen heeft iets voor zichzelf nodig, iets wat echt bij jou past. Het kan wandelen zijn, mediteren, een dagboek bijhouden: whatever jou blij maakt. Als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je je ook niet 100% geven in je relatie.

4. Jullie doen álles samen

Op ieder partijtje van iedere vriend(in) komen jullie hand in hand opdraven. Boodschappen? Samen doen. Rondje lopen? Samen. Als je het leeuwendeel van je tijd met één iemand doorbrengt, is het niet gek dat je een beetje op elkaar raakt uitgekeken. Af en toe tijd zonder elkaar spenderen maakt dat je de tijd samen extra waardeert.

5. Jullie doen niet genoeg samen

Je komt elkaar ergens in bed tegen, als ships passing in the night. Het weekend plan je vol met sporten, vrienden en familie, maar echt iets leuks doen met z’n tweetjes gebeurt zelden. Oplossing: doe iets wat je partner normaal gesproken alleen doet. De ander zo in z’n element zien, is bovendien heel erg sexy.

6. Je praat niet over gevoelens

Misschien wil je tegenover je partner graag de illusie hoog houden dat je zo relaxt en makkelijk in de omgang bent. Dat is echter geen excuus om een baaldag altijd te verbergen of nooit je zorgen te delen. Kwetsbaar durven zijn bij de ander, zorgt voor een sterkere band. Probeer wat vaker open te zijn. Niet alleen om je hart te luchten, maar ook om je meer verbonden te voelen met je partner.

7. Jullie maken nooit ruzie

De godganse dag kibbelen of iedere week het servies kapot gooien is zeker niet de bedoeling, maar nóóit een ruzie of pittige discussie is ook niet helemaal gezond. Je wil geen gedoe, maar de wrok die je vasthoudt drijft juist een wig tussen jullie. Spreek je uit als iets je dwarszit en leer hoe je een gezonde onenigheid hebt wanner dat nodig is.

8. Jullie flirten niet meer

Dat wil zeggen: met elkaar. Eeuwig zonde om wanneer het kat in ’t bakkie is, nooit meer te flirten met je lief. Probeer ook speels met elkaar blijven, zodat het leven niet alleen maar om belastingaangiftes en boodschappenlijstjes draait.

9. Je verwacht dat de sleur vanzelf weggaat

Als je maar blijft denken dat je relatie saai is maar je tegelijkertijd niks doet om dat te veranderen, blijft dat zo. Je leven interessant maken en houden is je eigen verantwoordelijkheid. Zet de tv uit, ga naar buiten, bezoek samen een nieuw restaurant, verras de ander met een nachtje weg in eigen stad of bedenk samen jullie eigen tradities voor verjaardagen of jubilea. Iets met zelf de slingers ophangen.

Bron: Bustle | Beeld: Getty