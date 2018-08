Met de komst van datingapps als Tinder en Happn schoten de pijlen van Cupido als raketten in het rond. Maar inmiddels zijn we over de grootste ‘datingapp-piek’ heen. Het nieuwe ding is slow dating. Wat is het precies?

Nieuw tijdperk voor datingapps

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een app als Tinder, draait het bij slow dating niet om zo veel mogelijk matches. Bij deze nieuwe vorm van dating draait het juist om kwaliteit boven kwantiteit. Dus liever één goede match dan twintig wat-zou-het-kunnen-worden-matches. Apps als Bumble, waarbij vrouwen de eerste stap moeten zetten, en Vyve, waarbij je gezicht pas minder wordt geblurred naarmate je meer met elkaar spreekt, probeerden al een nieuwe draai aan online dating te geven, maar toch lijken we voorgoed klaar met het eindeloos swipen.

Vervolgens was er Inner Circle, die als eerste een stap richting slow daten zette: zij selecteerden je matches op basis van opleidingsniveau en banen. Kwalitatieve datingapps, waarbij je dus wordt voorgesteld aan je zorgvuldige geselecteerde match, zijn nu het nieuwe ding. De nieuwe app Once doet er nog een schepje bovenop: zij geeft haar gebruikers slechts één match per dag.

Voordelen

Clémentine Lalande, co-CEO van Once noemt vier voordelen voor de nieuwe trend van slow daten.

1. Je wordt niet continu vergeleken met anderen

En daarmee is slow daten automatisch beter voor je zelfvertrouwen. Hoe oppervlakkig ook, door je uitgebreide profiel geef je jezelf bloot: je foto’s, je persoonlijkheid, in gesprekken en in feite vraag je erom om leuk gevonden te worden. Veel dating apps matchen gebruikers die allebei ‘ja’ hebben gewsiped maar hierdoor kun je je wel tot vijftig keer per dag afgewezen voelen. Bij slow daten word je niet te snel beoordeeld – de andere persoon neemt de tijd om jou als match te overwegen in plaats van jou te vergelijken met alle andere profielen waar hij/zij net doorheen is gegaan.

2. Het kan tijd besparen

Veel mensen staan in het begin sceptisch tegenover het feit dat ze met slow daten niet kunnen worden gematcht aan een ongelimiteerd aantal personen. Het vele swipen kan echter erg tijdrovend zijn. Als je jouw match niet leuk vindt dan kom je morgen gewoon weer terug – het vinden van een leuke man of vrouw zou nooit uren van je tijd in beslag moeten nemen.

3. Betere matches dankzij algoritme

Bij slow daten worden alleen profielen voorgesteld die speciaal voor jou zijn uitgezocht op basis van jouw voorkeuren en feedback. De slimme algoritmes van de nieuwe slow dating apps kunnen jouw type goed bepalen. Misschien kent de app jou zelfs wel beter dan jijzelf!

4. Leukere gesprekken

Het probleem met veel dating apps is dat een match waarschijnlijk ook met veel anderen tegelijkertijd in gesprek is. Hierdoor voel jij de druk om op te vallen en we hebben allemaal wel eens de verhalen gehoord van de “copy + paste” openingszinnen – dit zorgt er niet bepaald voor dat je je speciaal voelt! Dankzij slow dating heb je een gesprek met een handjevol matches in plaats van honderden tegelijkertijd.

5. Je hebt meer succes

Wanneer je met minder personen praat is de kans dat je écht persoonlijk contact met iemand maakt veel groter. Dit zorgt ervoor dat dates succesvoller zijn omdat je meer gelijkgestemde personen ontmoet met wie je echt een band opbouwt.

6. Het stimuleert je om mensen te overwegen die normaal gesproken niet ‘jouw type’ zijn

Wanneer je maar één match per dag ontvangt en je geconfronteerd wordt met iemand die normaal gesproken niet jouw type is, zal dit je intrigeren – ‘Waarom wordt hij/zij aan mij voorgesteld?’ Normaal gesproken zou je misschien een snelle blik op de foto werpen maar nu neem je toch de tijd om het profiel te bekijken.

7. Het zal je mening over online daten veranderen

Online daten heeft een slechte naam gekregen omdat er wordt gezegd dat het niet voor een ‘echte’ connectie zorgt, en veelal wordt gebruikt als ‘ordinaire vleeskeuring.’ Slow daten zal je mening over dating apps doen veranderen. Durf jij het aan?

Bron: Once