Smartphone uit, seksdrive aan: je telefoon saboteert je seksleven

Goed voornemen voor 2019: ban de mobiel uit de slaapkamer. Althans, als je het in bed spannend wil houden. Want die innige relatie met je telefoon saboteert je seksleven, blijkt uit VIVA-onderzoek.

Tekst: Amanda van Schaik

De iPhone van Minoe’s vriend staat altijd aan. Óók in de slaapkamer. Dan klinken er weleens hinderlijke piepjes tijdens seksuele activiteiten, zegt Minoe (33). ‘Vanochtend drukte ik zijn baas nog weg en ging verder met waar ik mee bezig was. Ik dacht wel af en toe: wanneer is een goed moment om te zeggen: ‘By the way, je baas belde net en ik heb hem weggedrukt?’ Het haalt je uit de flow.’ Dat de smartphone ons leven ingrijpend heeft veranderd, staat buiten kijf. Maar wat is eigenlijk de invloed ervan op ons liefdesleven? In opdracht van VIVA hield hettestpanel.nl een enquête onder 740 vrouwen en mannen.

Er zit een knop op

Reacties checken, je zegje doen in acht verschillende appgroepjes, een briljante tweet het web op slingeren en hopsakee,

ook nog een charmante selfie maken voor je Instagramvolgers. We hebben het maar druk met al onze digitale beslommeringen. Ze kluisteren ons aan de smartphone: 69% van ons kijkt gemiddeld minimaal vier keer per uur op z’n telefoon. Leonie (35) komt zelfs tot acht keer per uur. Ze schat dat ze in totaal drie uur per dag met haar mobiel bezig is. Ze werkt in de muziekbusiness en moet altijd bereikbaar zijn. Bovendien wil ze op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Ze besteedt meer tijd aan haar iPhone dan aan haar vriend: ‘Als ik alles bij elkaar optel – praten, knuffelen en seks – denk ik dat we zo’n anderhalf uur per dag samen zijn. Maar als ik het druk heb, hebben we maximaal tien minuten qualitytime.’

Leonie is geen uitzondering. De helft van de ondervraagden is meer dan twee uur per dag bezig met hun smartphone, en dan vooral met social media, appen, mail checken, spelletjes spelen en het nieuws bijhouden. Aan seks besteden we beduidend minder tijd: het merendeel van de respondenten doet het een of twee keer per week. En dat is duidelijk niet genoeg, want de frequentie wordt beoordeeld met een schamele 6,7. De kwaliteit scoort met een 7,5 gelukkig iets hoger. Een prima cijfer, maar het kan beter.

Het gaat te ver om te beweren dat je liefdesleven een boost krijgt als je minder met je telefoon bezig bent, maar het merendeel van de respondenten vindt wel dat de komst van de smartphone de nodige relationele hindernissen met zich mee brengt. 57% vindt dat er minder ruimte is voor intimiteit en goede gesprekken binnen een relatie en 52% zou meer met zijn of haar partner praten als de smartphone weggelegd wordt. Een derde zou zijn partner zelfs vaker aanraken, knuffelen en verleiden.