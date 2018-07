4 tips om sneller klaar te komen

Vooral vrouwen kennen dit verschijnsel: soms ben je nog zó opgewonden, maar kom je maar niet tot dat hoogtepunt. Heel frustrerend. Daarom vier handige ‘hacks’ van de redactie van LotteLust.nl om sneller te kunnen klaarkomen. Tip: combineer ze voor extra succes.

Warme voeten

Sokken aan in bed is not done, maar met warme voeten kom je wel degelijk sneller klaar. Sterker nog: je hebt dertig procent meer kans op een orgasme! Dat ontdekten wetenschappers van de Universiteit van Groningen vorig jaar. Vrouwen die koude voeten hadden, kregen minder vaak en minder gemakkelijk een orgasme. Neem dus een warm voetenbadje voordat je met elkaar in bed duikt. Of trek toch die skisokken aan… In the name of lust!

Kreunen

Je kunt je hersenen een einigszins voor de gek houden, door een beetje te ‘faken’. Daadwerkelijk een orgasme faken lost natuurlijk niks op, maar probeer steeds meer en harder te kreunen tijdens de sex. Je merkt dat je er vanzelf meer opgewonden van wordt.

Ademhaling

Om te kunnen genieten van sex, moet je je ontspannen. Je ademhaling kan je hierbij helpen. Begin de vrijpartij door langzaam in- en uit te ademen. Hierdoor verlaag je stress en spanning in je lijf. Als je wilt klaarkomen, versnel je je ademhaling. Haal kort en diep adem. Je merkt vanzelf dat je hierdoor meer opgewonden en gevoeliger wordt.

Aan- en ontspannen

Met speciale geishaballetjes kun je je bekkenbodemspieren trainen. Door je deze tijdens de seks aan te spannen en dan weer te ontspannen, soms ook in combinatie met je billen en benen, voel je meer. Daarnaast simuleer je wat je vagina doet als je climaxt. En ook je lover voelt meer, dus een win-win!

