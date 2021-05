Om déze reden kun je je sokken beter aanhouden tijdens de seks

Voor veel mensen is sokken aanhouden tijdens de seks echt een no-go. Het wordt door velen van ook als een afknapper gezien als er geen blote voetjes in bed te vinden zijn. Maar think twice, want deze gewoonte kan kan je seksleven namelijk verbeteren!

Comfortabel

Sokken zijn gemaakt om je een comfortabel gevoel te geven. En daardoor voel je je meestal ook meer relaxed in bed! En da’s handig, want we weten allemaal dat ene relaxed en comfortabel gevoel de key is voor het bereiken van je hoogtepunt.

Koude voeten

Niks is erger dan koude voeten. Het is oncomfortabel en leidt af. Volgens een studie blijkt zelf dat koude voeten je tijdens de seks net zo erg kunnen afleiden als de televisie die nog aan staat of je mobiel die ineens af gaat. En voor je partner is het natuurlijk ook wel fijn als hij niet jouw koude voeten hoeft te voelen.

Bloeddoorstroming

Seks met sokken aan stimuleert orgasmes, dat blijkt uit onder zoek van de Nederlandse wetenschapper Gert Holstege. 80% van de koppels kreeg een orgasme terwijl ze seks hadden met hun sokken aan. En maar 50% van de koppels kreeg een orgasme toen ze geen sokken in bed droegen. Dit heeft alles te maken met de doorbloeding die wordt gestimuleerd omdat de bloedvaten in je voeten wijder worden als je sokken draagt. Kortom: laat die sokken maar lekker aan.