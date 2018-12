Going solo: 4x lange afstandsseks

Als je lover in het buitenland is, ben je heus niet veroordeeld tot seks met jezelf. Dat kan gezelliger. Sla de handen ineen om tóch samen tot een hoogtepunt te komen.

Toys voor twee

Zin in een virtueel potje rumpy pumpy? Merken als Lovense en Kiirroo hebben dé oplossing voor een ver-van-je-bed- show: seksspeeltjes (voor twee) op afstand. Als het ene speeltje beweegt, reageert het andere speeltje daarop. De toys zijn gesynchroniseerd en responderen op bewegingen van je partner. Is de nood hoog? Dan kun je je geliefde een melding sturen zodat hij/zij meteen kan ingrijpen. Grappig om te weten: de Kiirroo verwierf nationale bekendheid door de realityserie Dubbel D in LA met Bobbi Eden. Eden, naar eigen zeggen fervent Kiiroo-gebruiker, is duidelijk fan.

Een beller komt sneller

Last but not least is er niks mis met old school telefoonseks. Bel je geliefde op – dat mag onder werktijd – en vertel wat je met hem/haar gaat doen als jullie elkaar weer zien. Laat weten hoe fijn je de laatste keer vond en dat je een nat slipje krijgt bij de gedachte alleen al. Succes gegarandeerd.

App je ff?

Er bestaan vibrators die je kunt koppelen aan je smartphone. De Vibease is er zo een. Via een app kan je lover de vibrator dan op afstand besturen. Om een en ander nóg een tikkie heter te maken, kun je via die app ook (video)chatten en foto’s delen.

Spannende brief

Schrijf een erotische brief. Dat mag – gráág zelfs – zo gedetailleerd mogelijk. Extra leuk, want je weet, nou ja hoopt, dat je binnenkort een brief terugkrijgt. Laat tijdens het lezen je fantasie de vrije loop en ga voor een rondje soloseks.

Lessen tussen de lakens komt uit VIVA 50-2018. Deze editie ligt t/m 18 december in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Tekst: Kimberly Palmaccio | Beeld: iStock