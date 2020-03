Lessen tussen de lakens: Natte vingers

Denk jij soloseks aardig in de vingers te hebben? Met deze tips van Sekszusjes TV kan het nog een stuk schaamtelozer!

De kracht van je stem Marcelle: ‘Kreunen heeft effect op je opgewonden gemoedstoestand. Laat jezelf gaan: kreun en hijg, misschien vind je het wel geil om iets te zeggen. Daarnaast kan sensueel bewegen ook fijn zijn. Kronkel met je lichaam, beweeg met je heupen en draai met je schouders.’ Ga er helemaal voor.

Geen haastklus Krista: ‘Ontdek wat je zelf lekker vindt. Neem daar ook echt de tijd voor, al trek je er uren voor uit. Bij soloseks slaan we het voorspel vaak over, maar uitgebreid aan zelfbevrediging doen is juist leuk. Ga op ontdekkingstocht en richt je niet alleen op je clitoris en het orgasme, maar ga eerst lekker douchen, zet muziek aan en dim het licht. Take it easy.’

Het ideale standje Krista: ‘Ga op je buik of op je zij liggen, of op je knieën zitten.’ Een standje waarbij het bloed sneller naar beneden stroomt (lotushouding, staand) is orgasme-bevorderlijker. Je clitoris en vagina worden dan gevoeliger, waardoor klaarkomen intenser voelt. Tease jezelf. Kom bijna en stop dan even. Doe dit opnieuw, opnieuw en opnieuw.

Strelen en spelen Marcelle: ‘Met een vibrator klaarkomen gaat me vaak te snel. Ik geniet meer van de opbouw ernaartoe.’ Krista: ‘Raak jezelf aan: je benen, borsten, billen, en plekken die minder voor de hand liggen: je hoofd, heupen en zijkant van je bovenlijf. Doe dat sensueel en ontdek hoe je lichaam erop reageert. Word je geil? Nat? Wat voel je eigenlijk?’

Gebruik je fantasie Marcelle: ‘Porno gebeurt buiten jezelf; ernaar kijken is iets mentaals, waardoor je bijna niet merkt wat er met je lichaam gebeurt. Fantaseren is leuker. Een fantasie is van jou. Je kunt je eigen verhalen bedenken, rollen aannemen en spanning opbouwen.’ Ben je niet zo goed in fantaseren? Zoek eens seksverhaaltjes op in oude literatuur en gebruik je fantasie om er beelden bij te bedenken. Marcelle en Krista Arriëns, beter bekend als de Sekszusjes, bespreken in hun gelijknamige webserie met zelf geknutseld decor en het schaamrood op hun kaken de meest intieme ervaringen, twijfels en onzekerheden over seks. Wekelijks te zien op YouTube NPO3.

Tekst Kimberly Palmaccio foto stocksy

