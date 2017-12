Soloseksfouten die we volgend jaar niet meer willen maken

Huh? Fouten? Zolang je jezelf maar naar een hoogtepunt brengt, kan er niks ‘fout’ zijn toch? Nou, er zijn een aantal technieken waardoor je je soloseksskills naar een hoger level kan tillen. Guess what: masturberen kun je leren. Volg deze tips van LotteLust op voor een happier ending!

In dezelfde positie liggen

De meeste vrouwen liggen op hun rug als ze masturberen. Logisch. Het is lekker makkelijk en je hoeft je weinig in te spannen. Wist je ook dat er zogeheten ‘masturbatie standjes’ zijn? Deze kosten inderdaad iétsje meer inspanning, maar door de verschillende druk op je edele delen voelt het ook heel anders aan. En dat maakt je privésessie des te spannender.

Geen visuele prikkels

Het hoeft niet natuurlijk, maar waarom zou je op soloseksgebied níét blijven experimenteren? Bijvoorbeeld met visuele prikkels. Juist, we hebben het over porno. Of liever gezegd: porna, porno voor vrouwen. Zijn spannende beelden toch niks voor jou? Dan kun je ook erotische verhalen proberen. Hierbij kun je je eigen fantasie de vrije loop laten. Don’t love it till you try it.

Niet de tijd nemen

Onder het mom van ‘even snel een orgasme eruit wrijven’, raffelen veel vrouwen hun solosekssessie af. Je weet natuurlijk exact wat je nodig hebt om een hoogtepunt te bereiken en jij piept het binnen tien minuutjes. Toch is de tijd nemen voor je eigen orgasme de moeite waard. Als je langzamer opbouwt, ben je meer opgewonden en zal je intenser klaarkomen. Dat is dat extra kwartier waard, geloof ons maar.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld iStock